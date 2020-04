Saiba quantos casos de coronavírus há no seu concelho

Lisboa continua a ser o concelho no País com mais casos confirmados, são já 654, segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS).

Seguem-se o Porto com 643, Vila Nova de Gaia com 468, Gondomar com 447, Maia com 404, Matosinhos com 386, Braga com 333, Valongo com 320, Sintra com 254, Ovar com 222, Coimbra com 216, Santa Maria da Feira com 212, Cascais com 187, Aveiro com 140, Vila Real com 127, Loures com 126, Vila Nova de Famalicão com 121, Guimarães com 120, Oeiras com 116 e Almada com 111. Estes são os 20 concelhos que registam mais de 100 casos de infeção confirmados.

A informação veiculada pela DGS na sexta-feira de que tinha sido registado um óbito no Alentejo foi agora corrigida: esta região do país regista este sábado 63 casos de infeção e nenhum óbito. A região Norte é a mais afetada pela pandemia, com 6280 casos de infeção (141 óbitos). Seguem-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2513 casos confirmados (54 óbitos), o centro com 1372 (66 óbitos), Algarve com 182 (5 óbitos), 63 nos Açores e 51 na Madeira.

Veja abaixo a lista completa concelho a concelho. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados, informa a DGS.

Já há 266 mortos e 10.524 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS). Em relação a ontem há mais 20 mortos e 638 contagiados com o novo coronavírus.

