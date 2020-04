Saiba quantos casos de coronavírus há no seu concelho

Lisboa continua a ser o concelho no País com mais casos confirmados, são já 773, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS).

Seguem-se o Porto com 750, Vila Nova de Gaia com 576, Gondomar com 556, Maia com 485, Matosinhos com 425, Braga com 423, Valongo com 397, Sintra com 310, Ovar com 273, Coimbra com 237, Santa Maria da Feira com 233, Cascais com 218, Vila Nova de Famalicão com 154, Aveiro com 152, Guimarães com 149, Oeiras com 146, Loures com 138, Almada com 134, Vila Real com 132, Amadora com 113, Paços de Ferreira com 113, Paredes com 113, Seixal com 113, Felgueiras com 111, Barcelos com 107 e Odivelas com 100. Estes são os 27 concelhos que registam mais de 100 casos de infeção confirmados.

O Norte regista o maior número de óbitos, 208, seguindo-se a região centro com 96, Lisboa e Vale do Tejo com 68 e o Algarve com oito. O Alentejo continua sem mortos, tal como os Açores e a Madeira.

Veja abaixo a lista completa concelho a concelho. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados, informa a DGS. A informação apresentada refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 78% dos casos confirmados. Dados por concelho de ocorrência.

Já há 380 mortos e 13.141 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Nas últimas 24 horas, morreram mais 35 pessoas e foram confirmados mais 700 casos de infeção.

