Saiba quem lhe ligou de um número desconhecido

Com certeza que já quis saber quem lhe ligou de um número desconhecido. Pode fazer uma simples pesquisa no Google, mas corre o risco de acabar sem resposta. A melhor opção é consultar as plataformas que reúnem toda a informação sobre chamadas de spam, tais como o Ligaram-me, o Tellows ou ainda o Quem me Liga.

A plataforma Ligaram-me reúne mais de quatro milhões de contactos de spam, que são partilhados pelos utilizadores. Neste site pode denunciar um número desconhecido, e no caso de ter atendido a chamada, fazer uma breve descrição do tipo de 'engano' que sofreu.

Se se tratar de um indicativo nacional, com certeza não haverá risco em devolver a chamada. Se o número desconhecido tiver um indicativo estrangeiro, pode consultar as plataformas internacionais, tal como a WhoCallsMe, ou a SyncMe, que lhe permite fazer uma pesquisa por país.

Em qualquer um dos dois casos pode tratar-se de uma chamada spam. Segundo o espanhol CincoDías, a melhor opção é tentar descobrir a origem do número antes de ligar de volta - e, em caso de desconfiança, opte por não devolver a chamada. Os serviços "trap" têm como objetivo deixar uma chamada não atendida, aumentando a probabilidade de ligar de volta. Contudo, estas chamadas podem ter custos elevados ou subscrição automática de serviços pagos.

(Atualizada dia 16 de setembro de 2021)