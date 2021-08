Sampaio "sedado e num processo de estabilização respiratória"

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio © Paulo Spranger / Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa avançou esta sexta-feira que Jorge Sampaio está "sedado e num processo de estabilização respiratório".

O Presidente da República esteve em contacto com o médico da Presidência, que tem acompanhado o estado de saúde do antigo chefe de Estado, que lhe indicou que "pouco a pouco iam ver se retiravam a sedação e ver como será a reação".

"Aquilo que nós desejamos todos é que as notícias sejam boas e que haja uma recuperação do estado de saúde do presidente Sampaio", acrescentou Marcelo.

Jorge Sampaio foi esta sexta-feira transferido de helicóptero do Algarve, onde passava férias, para o hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

O ex-Presidente da República, de 81 anos, encontra-se internado devido a dificuldades respiratórias, de acordo com o seu gabinete. A mesma fonte diz que, tendo em conta o seu historial de doente cardíaco, Sampaio terá de ficar sob vigilância médica muito apertada.

De referir que em 1996, durante o primeiro mandato no Palácio de Belém, Jorge Sampaio foi operado ao coração, tendo sido, na altura, substituído no cargo por Almeida Santos, presidente da Assembleia da República e segunda figura do Estado. Em 1999, voltaria a ser submetido a uma cirurgia ao coração. Em 2017, foi operado duas vezes, uma das quais devido a "problemas acrescidos de mobilidade".

Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006, Jorge Sampaio tinha anunciado ontem que a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, a que preside, está a preparar um reforço do programa de emergência de bolsas de estudos e oportunidades académicas para jovens afegãs.

Num artigo publicado na quinta-feira no jornal Público, Jorge Sampaio faz um apelo a todos os parceiros da Plataforma, às entidades oficiais, às instituições do ensino superior, centros de estudos e investigação, bem como empresas, fundações, outras organizações e particulares, para que colaborem mais, disponibilizem apoios, oportunidades académicas e profissionais, estágios e vagas para as jovens afegãs.

"A crise síria no Iémen, no Haiti, no Tigray, no Sudão, no Sudão do Sul, na Somália, em Cabo Delgado ou a atual situação no Afeganistão, para citar apenas alguns exemplos, atingem homens, mulheres, jovens e crianças com a mesma gravidade, igual força e idêntica desesperança", escreveu.

Em 1989, Jorge Sampaio foi eleito líder do Partido Socialista e na mesma altura ganhou as eleições para presidente da Câmara de Lisboa, tendo sido reeleito em 1993.