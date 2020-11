Samsung reúne obras de arte únicas (Portugal incluído) perdidas na História

Dinheiro Vivo 16 Novembro, 2020 • 19:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Várias obras de arte desaparecidas de alguns dos artistas mais famosos do mundo, fazem agora parte da coleção digital Missing Masterpieces - disponível na televisão The Frame, da Samsung - com a parceria e curadoria do Dr. Noah Charney e da The Association for Research into Crimes Against Art (ARCA), para ajudar na investigação que decorre para as tentar recuperar.

Artistas como Vincent Van Gogh, Claude Monet e Paul Cézanne marcam presença na Missing Masterpieces com algumas das suas peças de valor inestimável - como Portrait of Dr. Gachet (1884) e View of Auvers-sur-Oise (1879/80) - que se perderam ou foram roubadas.

Um dos desaparecimentos ocorreu em Portugal, em 1974, quando a obra Summer, de David Teniers the Younger, foi roubada do Museu Nacional de Arte Antiga. A investigação pela sua recuperação mantém-se até hoje. Percorra a galeria para ver outras das obras em exibição.

"O objetivo da campanha Missing Masterpieces passa por garantir que peças de valor inestimável, que nunca mais serão vistas, possam ser apreciadas pelo maior público possível. A The Frame ajuda-nos na tarefa de tornar a arte acessível para todos ao funcionar como uma TV ao mesmo tempo que se torna uma janela para o mundo das artes", explica Cláudia Rodrigues, responsável pelo marketing e comunicação da Samsung Iberia, em comunicado.

Para quem tem esta televisão em forma de moldura que, segundo Cláudia Rodrigues, "funciona como uma plataforma de arte multimédia enquanto se mistura com a decoração da casa quando não está em funcionamento", ativando o Modo de Arte, pode apreciar as 12 obras de arte gratuitamente, por meio da Art Store. Para aqueles que não têm a The Frame, poderão contemplar o conjunto de peças de arte online, através desta página.

Nenhuma pista é subestimada

Numa tentativa de cooperar quem continua a tentar encontrar algumas destas obras de arte, a Samsung alia o poder da tecnologia a esta causa e convida os "amantes de arte e detetives amadores" a partilharem todas as pistas, teorias ou dicas na conta de Instagram ou Facebook da Samsung Portugal e utilizando a hashtag #MISSINGMASTERPIECES.

"Antes de iniciarmos qualquer puzzle, temos de reunir todas as peças, certo? É o mesmo com um crime ou com um desaparecimento misterioso as pistas estão por todo o lado, mas o volume de informações torna-se esmagador", começa por questionar e explicar Dr. Noah Charney que, posteriormente, propõe que as tecnologias e as redes sociais podem ajudar a resolver mistérios porque são capazes de reunir pessoas que poderão vir a ajudar na investigação. "Não é inédito que uma dica inócua partilhada online seja a chave para desbloquear um caso", remata o criador da ARCA.

A pandemia de covid-19 provocou um impacto significativo na arte e na cultura, especialmente na altura do primeiro confinamento em que pelo menos seis peças de arte foram roubadas, inclusive a obra Spring Garden, de Van Gogh.