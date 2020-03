Dois doentes internados com diagnóstico de pneumonia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estão infetados com o novo coronavírus. Os pacientes são dois homens e têm mais de 60 anos e estavam internados no hospital há vários dias. Só no início da semana é que terão sido testados para o novo coronavírus.

Após esta notícia que se soube ao início da tarde, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) emitiu um comunicado em que indica que “teve conhecimento de que o Hospital de Santa Maria pretende não colocar em isolamento os profissionais de saúde que tiveram contacto direto com os casos diagnosticados com Covid-19, pretende que se mantenham ao trabalho, com máscara”. Algo que a FNAM considera “inaceitável”.

No entanto, o Hospital de Santa Maria nega essa informação. Em declarações ao Dinheiro Vivo fonte do hospital garante: “os profissionais de saúde que estiveram em contacto direto vão ser rastreados e, como é óbvio, estão em isolamento até termos os resultados do teste. Se for negativo para Covid-19 podem voltar à sua vida normal”.

A Administração Hospitalar admite, assim, estar a cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, embora se algum dos profissionais de saúde der positivo para Covid-19 “terão de ser ativados novos protocolos” que podem eventualmente levar ao isolamento de outros profissionais de saúde no hospital.

A FNAM no seu comunicado diz ainda que “não será complacente com qualquer falha de segurança que ponha em risco os médicos, outros profissionais de saúde e a população”.