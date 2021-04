São 26 os concelhos acima do limiar de risco e com desconfinamento em risco. Veja a lista

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros para, entre outros assuntos, debater a aprovação de novas regras de desconfinamento para implementar a partir de 05 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 01 de abril de 2021. O primeiro-ministro, afirmou hoje que Portugal pode “dar o passo de avançar” com as medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

Com a segunda fase do desconfinamento, a atenção fica desde já focada no aumento do R(t) - o índice de transmissibilidade R(t) - que agravou-se agora em Portugal Continental agravou-se para 1, ainda dentro do limite definido pelo governo para o desconfinamento, mas também nos vários concelhos do país.

António Costa definiu que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1. A próxima revisão será a 19 de abril.

O boletim da Direção-Geral de Saúde divulgado esta segunda-feira revela que são agora 26 os concelhos com uma incidência cumulativa, entre 17 e 30 de março, acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes - uma queda dos 32 indicados no anterior relatório, mas ainda assim um registo elevado para o plano de desconfinamento, que pode ser atrasado não só nos concelhos que mantenham estes níveis mas nos limítrofes também - estimava-se há uns dias que podem ser mais de 80.

O primeiro-ministro explicou a semana passada que se "em duas avaliações sucessivas os mesmos concelhos estiverem acima do limiar de risco, nesses concelhos não devem avançar novas medidas de desconfinamento".

Indicava também na quinta-feira, dia 1 de abril, que eram na altura 19 os concelhos acima do limiar de risco, sem esclarecer se os dados indicados eram mais recentes do que estes agora divulgados pela DGS.

Da lista, 18% dos concelhos portugueses têm uma incidência cumulativa a 14 dias igual a zero, um indicador que não indica totalmente se os municípios estão completamente livres de casos, mas permite concluir que a situação está controlada.

Os municípios que superavam os 240 casos por 100 mil habitantes a 30 de março (7):

Carregal do Sal

Machico - o único com 500 casos por 100 mil habitantes

Moura

Odemira

Portimão

Ribeira de Pena

Rio Maior

Já os concelhos entre 120 e 240 casos por 100 mil residentes nos últimos 14 dias a 30 de março eram os seguintes (19):

Alandroal

Albufeira

Beja

Borba

Câmara de Lobos

Cinfães

Figueira da Foz

Figueiró dos Vinhos

Funchal

Lagoa

Marinha Grande

Penela

Ponta Delgada

Ponta do Sol

Ribeira Brava

Santa Cruz

Soure

Vila do Bispo

Vimioso

Veja a lista completa da situação de risco em cada concelho.

A segunda etapa do chamado "desconfinamento a conta-gotas" começou esta segunda-feira, 5 de abril, em todo o território continental, sendo que a terceira fase está prevista para 19 de abril.