São estas as prendas que os portugueses querem receber no Natal

A intenção mantém-se - oferecer, em média, um presente por pessoa -, no entanto o valor que se pretende gastar baixou face a 2019. Se antes o valor se fixava nos 38€, este ano desceu para os 22€.

Os inquiridos cortaram também no total de pessoas a quem pretendem oferecer - cinco -, menos uma do que no ano passado.

O que oferecem e o que recebem?

O ano é atípico mas há gostos que não mudam e os artigos de roupa e acessórios de moda continuam a encabeçar a lista de desejos para 34% dos inquiridos, segundo um estudo do Observador Cetelem.

Embora em segundo lugar, o grande destaque da lista vai para os produtos de caráter cultural, prioridade para 28% dos portugueses, apresentando assim um aumento de 14% face ao ano de 2019.

Sempre procurados nesta época festiva, os artigos de maquilhagem e perfumes têm uma quebra de 9%, registando agora 27%.

A acrescentar, os portugueses gostariam ainda de receber relógios ou jóias e bebidas, com 16% a reunir este tipo de artigos no topo da lista. Por outro lado, as prendas monetárias, que no ano passado estavam no terceiro lugar do pódio de desejos, são mencionadas agora apenas por 12% dos inquiridos.

Porque o Natal é altura para dar e receber, no plano das ofertas encontramos igualmente os produtos culturais - 30% - e o vestuário - 50% - com uma quebra de 23% face ao período homólogo de 2019. Também os vinhos e outras bebidas não deixam de comparecer, pelo menos para 45% dos portugueses.

No âmbito dos mais novos, 47% afirma comprar brinquedos, um valor aproximando ao registado no ano anterior que se fixou nos 39%.

Onde compram?

Os centros comerciais continuam, tal como nos anos anteriores, a ser os preferidos dos portugueses no que toca às compras de Natal, no entanto, mesmo aqui se regista uma queda de 16%. Apenas nos super e hipermercados o valor, de 41%, se mantém inalterado.

Mesmo com as restrições, as intenções de compras online parecem manter-se estáveis, com 10% dos inquiridos a afirmar que deverão recorrer ao comércio eletrónico para fazer as compras de Natal.

Neste meio, o que os portugueses mais procuram para oferecer são, sobretudo, produtos culturais - 66%, com um aumento de 20% -, brinquedos - 45% - e vestuário e acessórios de moda - 44% -, com uma intenção média de gastos de 109€.

No entanto 82% dos portugueses informam-se sobre os produtos, em primeiro lugar, em lojas físicas.

Contrariamente ao que era de esperar, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, o estudo conclui que as compras vão ser realizadas mais tarde, com 55% dos portugueses e afirmar que só as vai fazer uma ou duas semanas antes.