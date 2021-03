Sara do Ó trabalhava na KPMG, uma das grandes multinacionais de auditoria, quando decidiu criar a sua empresa, um negócio com os seus próprios valores. Encontrou um nicho na área da contabilidade e avançou. Hoje, 14 anos depois, o Grupo Your não para de crescer, tanto em serviços para as Pequenas e Médias Empresas, como em geografias, cá dentro e lá fora.

A empresária diz que um cliente insatisfeito ajuda a evoluir e a melhorar o negócio, e que estes 14 anos ensinaram-lhe a importância da equipa de gestão estar alinhada no mesmo objetivo.

Para quem pondera empreender nesta área, o conselho é "avançar, não pensar muito", porque "há sempre espaço no mercado", assegura a CEO do Grupo Your.