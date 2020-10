Seeds for the Future. Programa permitiu a estudantes nacionais espreitar o futuro 

Este ano, por causa da pandemia, os estudantes participantes no programa de formação da Huawei não puderam ir à China. FOTO: Tobias SCHWARZ / AFP © AFP

Os constrangimentos trazidos pela pandemia obrigaram a Huawei a adaptar o formato do programa educativo Seeds for The Future, cuja quinta edição aconteceu esta semana, trocando a visita de campo à sede da empresa, na China, por cursos digitais sobre as principais tendências tecnológicas. A iniciativa, que juntou 15 dos melhores estudantes de cinco universidades portuguesas, quer formar os líderes do futuro na área das Tecnologias de Informação (TIC) e complementar a formação académica com experiência no setor.

A empresa, conhecida pelos avultados investimentos anuais em investigação e desenvolvimento - só na última década, foram mais de 77 mil milhões de euros alocados a esta área -, selecionou estudantes de engenharia eletrónica, comunicações e informática da Universidade de Aveiro, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Instituto Superior Técnico, Instituto Politécnico de Leiria e Instituto Politécnico de Bragança (IPB) para uma semana de formação intensiva em tecnologias como o 5G, a Inteligência Artificial, Cloud Computing, Cibersegurança ou Internet das Coisas (IoT).

"O Seeds for the Future é, desde há vários anos, um programa bandeira para a Huawei Portugal, assumindo-se como uma mais-valia para os estudantes participantes, que, através desta experiência, têm acesso a um conjunto de conhecimentos valiosos para a sua formação e a sua futura entrada no mercado de trabalho", explica Diogo Madeira da Silva, responsável de comunicação da marca.

O conhecimento que refere foi, durante a iniciativa, adquirido com contacto direto com os especialistas da tecnológica chinesa, que procuraram aproximar os estudantes da realidade das empresas e abrir a porta para as tendências do futuro na área das TIC.

Numa altura em que a transformação digital passou de aposta longínqua para a realidade do presente, e em que se reforça a importância da reindustrialização, o CEO da empresa em Portugal acredita que o programa é "uma alavanca para a criação dos futuros líderes das TIC". Tony Li lamenta não ter sido possível repetir o modelo de 2019, quando a Huawei "levou dez dos mais brilhantes estudantes de engenharia a nível nacional para um programa de duas semanas na China". Ainda assim, sublinha, foi possível, através do formato digital, dar acesso a "uma experiência enriquecedora".

O testemunho é de Ricardo Bastos, que frequenta a licenciatura em Engenharia Informática, que garante que a experiência permitiu "aprimorar conhecimentos das TIC, como 5G, Inteligência Artificial e Cloud Computing, mas também beneficiar de uma aprendizagem sobre a cultura oriental". A opinião é partilhada por Lucas Mendes, estudante de mestrado em Sistemas de Informação no IPB, que explica que o Seeds for the Future "oferece uma visão do que acontece na indústria e de tecnologias que serão o futuro da nossa comunicação", algo que o colega Rafael Oliveira considera "uma experiência altamente enriquecedora tanto profissional como pessoalmente".

A iniciativa promovida pela Huawei enquadra-se na estratégia de aprofundamento da ligação entre a empresa e as universidades portuguesas, que se tem concretizado através de ações como o lançamento da ICT Academy, em junho, que fomenta a transferência de conhecimento para a academia, mas também com a instalação de um laboratório 5G em Portugal com o apoio da Universidade de Aveiro e o Instituto de Telecomunicações. "O país discute os desafios da transição digital e a sua estratégia para a reindustrialização, o contributo para a capacitação das novas gerações de talento faz parte da responsabilidade social de uma empresa como a Huawei", afiança Diogo Madeira da Silva. O responsável diz ainda que "as universidades portuguesas têm feito um ótimo trabalho na formação de engenheiros" e que "a aproximação das empresas à academia traz benefícios de longo prazo para toda a sociedade".