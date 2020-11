Segunda vacina para covid-19 com 94,5% de eficácia

Testes da vacina da Moderna contra a Covid-19 em agosto, em Detroit, nos Estados Unidos © Henry Ford Health System / AFP

A segunda vacina experimental contra a covid-19 tem uma taxa de eficácia de 94,5%. Os dados foram divulgados pelo laboratório norte-americano Moderna esta segunda-feira e surge quase uma semana depois de a Pfizer ter apresentado uma vacina com uma taxa de eficácia superior a 90%.

A análise provisória da Moderna baseia-se em 95 infecções entre os participantes do ensaio que receberam a vacina. Destas, apenas cinco infecções ocorreram naqueles que receberam a vacina, que é administrada em duas doses com 28 dias de intervalo, tal como a vacina da Pfizer, segundo infromação desta segunda-feira da agência Reuters.

As vacinas da Pfizer e da Moderna têm em comum usar uma tecnologia desginada de ARN mensageiro, em que uma molécula do ácido ribonucleico é transcrita de uma cadeia de ácido desoxirribonucleico (ADN) e transporta a mensagem para a síntese de proteínas.

Só que as doses da Moderna não precisam de ser enviadas e armazenadas em condições com menos 70 graus Celsius, como nas vacinas da Pfizer. Com a Moderna, as vacinas podem ficar conservadas num frigorífico normal, entre os 2 e 8 graus Celsius, por 30 dias; ou a menos 20 graus Celsius até 6 meses.

Nos ensaios clínicos da Moderna, que envolveram 30 mil participantes, a vacina conseguiu prevenir casos severos de covid-19. Com estes resultados, espera-se a produção de 20 milhões de doses para os Estados Unidos, para cobrir 10 milhões de pessoas naquele país