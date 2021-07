Segundo dia com 16 mortos e mais 3794 novos casos de covid-19 em Portugal

Internamento hospitalar de doente com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Pelo segundo dia consecutivo morreram mais 16 pessoas (sete no Norte, três na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve, duas no Centro e outras duas no Alentejo) e há mais 3794 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Estão hoje internadas menos cinco pessoas, num total de 855 e, destas, 178 são doentes graves, cujo número se mantém igual nas últimas 24 horas.

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 regista-se hoje no Norte (1.455) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (1.450), seguindo-se o Centro (352), Algarve (281), Alentejo (132), Açores (83) e Madeira (41).

A incidência a 14 dias continua a subir. O relatório desta sexta-feira dá conta de 418,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 430,8 casos se excluirmos os Açores e a Madeira. Já o R(t), índice de transmissibilidade, recua para 1,07 tanto a nível nacional como continental.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 264 pessoas associadas a infeções por SARS-CoV-2 e foram confirmados um total de 947 038 casos positivos. Recuperaram 876 240 (+3232 nas últimas 24 horas). Estão neste momento ativos 53 534 casos (+546) e as autoridades de saúde mantêm 81 851 contactos em vigilância (+474).

