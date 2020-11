Segurança alimentar, covid e ambiente são as grandes preocupações dos consumidores

© Tetra Pak

Em parceria com a Ipsos, líder mundial em estudos de mercado, a Tetra Pak - empresa de soluções de processamento e embalamento de alimentos - realizou um estudo global a consumidores, com o intuito de perceber qual o atual cenário de consumo, dada a conjuntura que atravessamos.

A segurança alimentar, a "ameaça real" de covid-19 e a preocupação pelo meio ambiente foram os pontos mais apontados pelos consumidores, revelando a existência de um dilema perante a tentativa de "equilibrar as prioridades fundamentais da existência humana através da segurança alimentar e da sustentabilidade do planeta", afirma a Tetra Pak, em comunicado.

"A pandemia da covid-19 interrompeu o status quo existente, acelerou tendências e deu origem a um novo cenário no que diz respeito às necessidades do consumidor e às oportunidades de desenvolvimento para as empresas", explica em comunicado Adolfo Orive, presidente e CEO da Tetra Park.

A preocupação com a segurança alimentar e o futuro do fornecimento aumentou de 30 para 40%, comparativamente com 2019, segundo a 13ª edição do estudo Tetra Pak Index.

Mais de 50% dos consumidores consideram que a responsabilidade de melhorar a segurança alimentar cabe aos fabricantes e que a mesma representa o principal problema que as empresas têm de resolver urgentemente. Adolfo Orive vai ao encontro destes resultados, referindo que "a indústria precisa de enfrentar este crescente dilema do equilíbrio entre a segurança alimentar e o ambiente", para que seja possível "a satisfação da necessidade humana da alimentação, como também a proteção do ecossistema do nosso planeta".

Por outro lado, dois terços dos consumidores acreditam que ser saudável é estar seguro, com 60% a manifestarem a sua preocupação com a higiene e a segurança dos alimentos que consomem - o que levou a Tetra Pak a concluir que a saúde está interligada com questões de segurança alimentar.

Importância das embalagens na segurança e higiene alimentar

Para os consumidores questionados no estudo, as embalagens dos produtos terão, acima de tudo, de garantir a segurança alimentar. O presidente e CEO da Tetra Pak concorda, afirmando que "as embalagens alimentares podem desempenhar um papel importante e trazer harmonia".

Os inquiridos deixam clara a sua preocupação sobre as inovações ambientais nas embalagens e o impacto que estas têm na segurança alimentar, apontando o uso de embalagens sustentáveis como um dos pontos fulcrais em que as marcas de produtos alimentares se deverão focar.

"Em colaboração com os nossos clientes e stakeholders, já estamos a trabalhar no desenvolvimento da embalagem mais sustentável do mercado - uma embalagem de cartão composta apenas por matérias-primas recicladas ou provenientes de fontes renováveis, totalmente reciclável e neutra em carbono, permitindo um equilíbrio ambiental e cumprindo com os requisitos de segurança alimentar", revela em comunicado Adolfo Orive, assinalando este passo como sendo fundamental para a construção de um futuro sustentável.

Covid-19 e o desperdício alimentar

O estudo realizado pela Tetra Pak denota ainda o aumento da importância dada ao desperdício alimentar - que representa uma preocupação para mais de três quartos dos entrevistados.

De acordo com a empresa, o impacto da covid-19 nas cadeias de distribuição veio acelerar a consciencialização sobre o desperdício alimentar, tornando-a assim uma questão urgente, visto que "o mundo se esforça para alimentar a população que está em constante crescimento", remata a Tetra Park, em comunicado.

Nesta problemática ambiental, os consumidores apontam-se a si próprios como sendo os principais influenciadores, pois acreditam que reduzir o desperdício alimentar é também a sua missão - e não só dos fabricantes, que deveriam apostar em "rótulos menos confusos", afirmam os questionados.

"Numa altura em que as questões relacionadas com a biodiversidade, as alterações climáticas e a segurança alimentar são cada vez mais importantes, a necessidade de mudança é urgente", sustenta em comunicado Dan Esty, professor Hillhouse na Universidade de Yale e presidente do painel de consultoria da Tetra Pak para a sustentabilidade.