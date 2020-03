Seis casos confirmados de coronavírus em Portugal e 117 suspeitos

Já são seis os casos confirmados do novo coronavírus em Portugal e 117 suspeitos de infeção, de acordo com o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, divulgado esta quarta-feira à noite.

O sexto caso, agora confirmado, é da primeira mulher infetada com o covid-19, em Lisboa, e que terá entre 40 e 49 anos.

Num boletim divulgado hoje sobre a situação epidemiológica em Portugal, há três casos confirmados no norte do país, um no centro e dois na região de Lisboa (onde se registou o sexto caso).

Dos seis casos, quatro tiveram origem em cidadãos provenientes de Itália (três) e de Espanha e há dois casos com ligação a caso confirmado.

Foi publicada terça-feira legislação especial para garantir a proteção da Segurança Social aos trabalhadores que sejam sujeitos a isolamento devido ao risco de terem contraído o novo coronavírus. A medida garante que tanto no sector público como no privado há cobertura a 100% das remunerações quando haja necessidade de quarentena determinada pelas autoridades de saúde. Já para quem ficar doente, aplica-se a lei que já existe, com corte das remunerações e períodos de espera que vão até aos 10 dias no caso dos recibos verdes, ficando estes na prática sem proteção social caso o período de doença seja inferior a esse limite. Leia mais.

A Direção-Geral de Saúde emitiu novas recomendações, agora destinadas a pessoas que planeiam, trabalham ou participam em eventos públicos ou eventos de massas. Tratam-se de locais onde muitas pessoas estão juntas num só local, no mesmo período de tempo, incluindo concertos, conferências, eventos desportivos, ou outros.

A evidência tem demonstrado que os eventos de massas podem potenciar a disseminação de doenças infeciosas. “A Direção-Geral da Saúde informa que à data, e seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, não existem restrições de viagens, comércio ou produtos e, portanto, a decisão de participar ou não em eventos públicos e eventos de massas pertence a cada cidadão”, indica a autoridade em comunicado. Leia aqui os conselhos.

