Semanário NOVO chega às bancas amanhã com a revista Olá!

Dinheiro Vivo 15 Abril, 2021 • 16:29

O panorama editorial português contará com um novo jornal semanal a partir de amanhã, sexta-feira. O semanário intitula-se NOVO e tem como diretores Octávio Lousada Oliveira e Diogo Agostinho, que lideram uma redação de 25 jornalistas. O novo jornal é propriedade da Lapanews, Edições e Comunicações, e além de uma edição em papel às sextas-feiras, terá um site (www.onovo.pt) que estará ativo "durante a manhã de dia 16", informa a empresa em comunicado.

O lançamento oficial acontecerá amanhã às 23h00 "na rede social Clubhouse e contará com a presença dos dois diretores, bem como de alguns jornalistas e cronistas do jornal".

O NOVO assume-se como "marcadamente de centro-direita", e diz que "pretende afirmar-se como um hino à democracia e à liberdade". Entre os cronistas da edição em papel estão nomes como os do presidente do CDS/PP Francisco Rodrigues dos Santos, da dirigente da Iniciativa Liberal Maria Castelo Branco, do deputado do PSD Pedro Rodrigues, do professor universitário Rui Teixeira Santos, do líder parlamentar do CDS/PP Telmo Correia, do antigo ministro da Saúde do PS Adalberto Campos Fernandes e, de Vasco Rato, professor universitário e ex-presidente da FLAD.

O semanário, de 64 páginas, tem quatro grandes secções: Nação, dedicada à atualidade política nacional; Valor, dedicada à economia, empresas e mercados; Global, para o internacional; e Vida, para as temáticas do ambiente, cultura, desporto e tecnologia.

O destaque da primeira edição será uma sondagem sobre autárquicas para o concelho de Lisboa, "e todos os detalhes da conversa secreta entre o presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande Valdemar Alves e António Costa", adianta o comunicado.

Com o semanário NOVO regressa também a revista social Olá!, uma publicação que "marcou muitas gerações de portugueses e afirmou-se como a primeira grande revista social em Portugal", e que era distribuída com o Semanário, que fechou. Com 40 páginas, o destaque será uma entrevista com a fadista Carminho, que estará na capa.