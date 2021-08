Senado dos EUA aprova plano de investimentos. Dow Jones e S&P500 fecham em máximos

(FILES) In this file photo the New York Stock Exchange (NYSE) is pictured on August 31, 2020 at Wall Street in New York City. - Wall Street stocks rose early September 28, 2020, opening a week of extensive economic data releases on an upswing as a difficult September nears its conclusion. About 30 minutes into trading, the Dow Jones Industrial Average was up 1.3 percent to 27,521.79. The broad based S&P 500 gained 1.2 percent to 3,337.45, while the tech-rich Nasdaq Composite Index gained 1.2 percent to 11,040.29.This week's economic calendar includes reports on US manufacturing and consumer confidence and culminates with the September employment report. (Photo by Angela Weiss / AFP) © AFP

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average terminou em alta de 0,46%, para os 35.264,67 pontos, cerca de 50 acima do seu anterior máximo.

O alargado S&P500 superou o anterior recorde por umas décimas, mas que foram bastantes para o efeito, ao valorizar 0,10%, para as 4.436,75 unidades.

Já o Nasdaq cedeu 0,49%, para os 14.788,09 pontos.

"As perspetivas e medidas de relançamento orçamental suplementares eclipsaram as recentes inquietações com a ressurgência dos casos do novo coronavírus", comentaram os analistas do Wells Fargo, evocando o plano de modernização das infraestruturas dos EUA, com o montante de 1,2 biliões (milhão de milhões) de dólares (um bilião de euros), a aplicar em oito anos, que foi aprovado pelo Senado.

O texto vai agora ser submetido á apreciação da Câmara dos Representantes, que é dominada pelos democratas, o partido do presidente.

As despesas vão ser feitas em várias áreas, desde pontes, estradas, ferrovias e portos, até à internet.

A plataforma de transação de moedas digitais Coinbase recuou 3,85%, depois de ter sido aprovada pelo Senado, dentro do projeto de lei sobe as infraestruturas, uma disposição para taxar as transações em cripto moedas. Mas o título voltou a subir, nas trocas eletrónicas subsequentes ao encerramento da bolsa, por ter anunciado um lucro acima das expectativas, no segundo trimestre.