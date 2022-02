Será que a rede elétrica aguenta o aumento dos carregamentos de veículos elétricos? (Imagem de arquivo)

Motor24 15 Fevereiro, 2022 • 12:04

Uma das questões que surge quando se fala do crescimento do número de utilizadores de veículos elétricos é saber se, efetivamente, a rede elétrica tem robustez suficiente para aguentar a procura.

Uma análise da EY (Ernst & Young) com o input da Eurelectric conclui que existenm atualmente, 3,3 milhões de veículos elétricos na Europa e a capacidade atual instalada em termos de infraestrutura de rede elétrica admite ter 100 milhões.

A análise pode, assim, ajudar a diminuir os temores de que a crescente popularidade dos veículos elétricos causará uma pressão significativa nas redes de energia existentes.

No entanto, o estudo também alerta para a necessidade de um "planeamento oportuno" da infraestrutura de carregamento e da coordenação entre autoridades públicas, concessionárias de eletricidade, operadores de rede e pontos de carregamento para evitar a sobrecarga da rede. Trata-se de um risco que existe no futuro, não agora.

Assim, num primeiro ponto, o estudo alerta que a montagem de uma infraestrutura de carregamento deve acompanhar o elevado crescimento observado no mercado de veículos elétricos.

As estimativas são de que a Europa tenha cerca de 130 milhões de veículos elétricos até 2035, acima dos 3,3 milhões atuais. De acordo com os especialistas, até 2035, serão precisos de instalar 65 milhões de carregadores, dos quais cerca de 85% residenciais e 4% em vias públicas.

Jean-Bernard Lévy, presidente da Eurelectric, associação do setor que representa os interesses comuns do setor elétrico a nível europeu e que participou nesta análise, salienta isso mesmo: "A eletrificação é agora uma megatendência irreversível no transporte rodoviário. O desafio que temos pela frente é acelerar a implantação da infraestrutura de maneira bem coordenada para responder às crescentes necessidades de carregamento, garantindo o uso ideal da rede elétrica".

Num segundo ponto, o estudo adverte para o facto de que, no futuro e se as coisas não foram bem plneadas e executadas, quando a penetração de veículos elétricos atinge 50% numa rede de distribuição urbana, o carregamento descontrolado pode levar a desvios de tensão e a afetar, aí sim, a qualidade do fornecimento de energia.

Olhando para o futuro, a análise diz textualmente: "São as flutuações imprevisíveis na procura, que virão de uma quantidade desconhecida de condutores de EV a carregar simultaneamente, que potencialmente desestabilizará e interromperá as suas operações. O sistema precisará, portanto, de geração suficiente, capacidade de armazenamento e rede".

"O carregamento sem uma gestão adequada pode criar problemas para a rede local e qualidade de energia. Aumentos rápidos e imprevisíveis na procura são suscetíveis de causar flutuações na tensão e perdas de energia. A montante, o impacto pode traduzir-se em aumento dos preços da energia", declara o estudo.

A escala do impacto - esclarece a análise - dependerá do número de EV, características da rede, configurações de carregamento, armazenamento de energia em baterias para redução do pico à rede e os recursos de carregamento dos próprios veículos elétricos.

De acordo com esta análise, o problema vai ser intensificado quando os camiões elétricos tiverem o "sinal verde" da indústria automóvel, "pois as conexões à rede exigirão ainda mais potência".

Pontos de carregamento situados segundo a conveniência dos clientes

Do ponto de vista dos carregadores, a análise defende que os pontos de carregamento estejam situados onde ofereçam a máxima conveniência aos clientes.

Para isso se conseguir, é determinante haver uma digitalização em massa da rede (assente em carregadores inteligentes) para melhorar a compreensão do comportamento dos consumidores e antecipar quando a procura de eletricidade pode ser mais alta.

O documento também recomenda a integração de soluções de armazenamento de energia na infraestrutura de carregamento para situações em que a procura por carregamento rápido e de elevada potência é aumentada.

