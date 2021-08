Série 'O Senhor dos Anéis' estreia na Amazon Prime em 2022. Primeira imagem divulgada

Esta é a primeira imagem divulgada da série.

Terminadas as rodagens para a primeira temporada na Nova Zelândia, tudo aponta que a estreia da série de O Senhor dos Anéis seja no dia 2 de setembro de 2022, na Prime Video. A segunda temporada está também a ser planeada e as filmagens já têm data marcada para início de 2022, desta vez no Reino Unido.

A grande novidade do drama épico é mostrar nos ecrãs pela primeira vez a Segunda Idade da história da Terra Média de J. R.R. Tolkien. "A série começa com um momento de paz relativa, milhares de anos antes dos eventos narrados em O Hobbit e O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, e segue um elenco de personagens novos e conhecidos, à medida que enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra Média", lê-se em comunicado.

Quem não ficou muito contente com a passagem das filmagens para o Reino Unido foi Elijah Wood, o ator que fez de Frodo na saga cinematográfica de Peter Jackson. Recorde-se que toda a saga tanto de O Senhor dos Anéis como a que se seguiu de Hobbit foi filmada na Nova Zelândia.

‍♂️ https://t.co/rq6OES6zde - Elijah Wood (@elijahwood) August 12, 2021

J.D Payne, Patrick McKay, Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado são algumas das figuras principais na equipa de showrunners e produtores executivos, para além de Wayne Che Yip, o coprodutor executivo, Christopher Newman, produtor, e Ron Ames, coprodutor.

A pós-produção vai continuar na Nova Zelândia até junho de 2022 e a pré-produção da segunda temporada começará no início de 2022.