Sete estrelas do Mundial ainda em mercados baratos

Dominik Livakovic , guarda-redes da Croácia. © AFP

Mbappé brilhou no Mundial mas o astro francês, já antes da competição no topo dos jogadores mais caros do planeta, é o oposto do que se pode definir como "achado". Bounou, o sólido guarda-redes marroquino, também brilhou mas, titular do Sevilha há três épocas, também não é propriamente uma "descoberta". Mas mesmo num mundo tão globalizado e mediatizado, houve "achados" e "descobertas" no Qatar.

Livakovic, por exemplo. O herói croata frente a Japão e Brasil ainda joga, aos 27, no Dinamo Zagreb do seu país. O gigante Bayern está atento ao guarda-redes nascido em berço de ouro - é filho de um secretário de estado croata e de uma professora de inglês e neto de afamado radiologista.

O lateral-direito Saud, internacional saudita por 26 vezes com apenas 23 anos, destacou-se no triunfo sobre a Argentina e não só. Joga no Al Hilal, do seu país, que é um clube rico mas não tanto como a Juventus e o Milan, ambos no seu encalço.

Entre os centrais, destaque para Souttar: o pilar de 1,98 metros da boa defesa australiana, está perdido, aos 24 anos, no 19º classificado da segunda liga inglesa, o Stoke.

No meio-campo, o marroquino Ounahi deu menos nas vistas do que Bounou, Hakimi, Saïss, Amrabat, Ziyech ou En-Nesyri, mas todos estes militam já em clubes da primeira prateleira do futebol. O médio de 22 anos que mereceu até elogio do selecionador espanhol Luis Enrique - "de onde saiu aquele corredor de fundo?" - joga no último da liga francesa, o Angers.

O mesmo clube do não tão jovem (29 anos) Boufal, ala marroquino com dribles à Garrincha que festejou o triunfo sobre Portugal a dançar com a mãe no relvado.

O tunisino Laïdouni, que correu duas maratonas no empate com a Dinamarca e na vitória com os suplentes da França, também começou no viveiro de Angers mas joga hoje no Ferencváros, no escondido campeonato húngaro. O mais mediático Celtic já terá feito proposta por ele.

Finalmente, o japonês Goan, joga já no vice-líder da Bundesliga. Mas o surpreendente Freiburg não terá condições, porém, de resistir ao assédio de tubarões pelo supersónico autor de um golo à Alemanha, quatro minutos após entrar em campo, e de outro à Espanha, três minutos depois de saltar do banco.