SIC lidera audiências em 2022 pelo quarto ano consecutivo

Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do grupo Impresa, dona da SIC. © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 03 Janeiro, 2023 • 16:32

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann (UM), que integra o grupo Mediabrands, revela que, em 2022, a SIC voltou a liderar o ranking de canais nacionais, tendo registado um share de 16,7%, menos 2,6 pontos percentuais (p.p.) face a 2021.

O canal do grupo Impresa venceu todos os meses do ano e manteve uma diferença de 1 p.p. face à concorrente TVI, que se fixou na segunda posição com um share de 15,7%. A estação de Queluz registou um decréscimo de 1,2 p.p. comparativamente com o ano anterior.

A RTP1 terminou o ano com um share de 10,8%, um recuo de 0,3 p.p. relativamente a 2021.

De forma geral, o consumo televisivo em 2022 reduziu 4,9% quando comparado com o ano anterior, o que se explica pela retoma da normalidade, considerando que, em 2021, houve ainda um período de confinamento devido à pandemia de covid-19.

Por outro lado, os canais de Pay TV foram os que registaram um maior crescimento de audiências, totalizando uma quota de share de 40%, mais 4.2 p.p. do que em 2021.

Relativamente aos canais de informação, a CMTV liderou com 4,8% de share, seguida pela CNN Portugal com 3,1% e a SIC Notícias com 2,3%.

Top 20 canais em 2022 © Universal McCann

Em 2022, os conteúdos programáticos dos canais focaram-se em diversos eventos que se foram desenrolando ao longo do ano, com especial ênfase para os Globos de Ouro e o Mundial do Qatar 2022.

Este foi o evento desportivo do ano que dominou o ranking de programas. O jogo dos oitavos de final contra a Suíça foi o mais visto pelos portugueses com uma audiência média superior a 3,6 milhões de telespetadores, o que correspondeu a um share de 69,4%.

O jogo de Portugal contra Marrocos também se destacou e juntou, em média, mais de 3,1 milhões de portugueses com um share de 70,9%.

Além dos jogos do Mundial 2022, as partidas da Liga das Nações, Taça da Liga e Taça de Portugal, também se destacaram no top de programas.

Programas mais vistos em 2022, incluindo competições desportivas © Universal McCann

Excluindo os programas desportivos, e tendo em conta a média de inserções de cada programa, a liderança vai para a TVI com as várias emissões do Big Brother a arrecadar 17 posições do Top 20.

Destaca-se ainda a XXVI Gala dos Globos de Ouro emitida pela SIC, com uma média de 1,27 milhões de espetadores, a Gala de Aniversário da TVI, com 1,2 milhões de espetadores, e a emissão especial do programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha, no dia 6 de março, que contou com 1,2 milhões de espetadores.

Programas mais vistos em 2022, excluindo competições desportivas © Universal McCann

No que diz respeito às audiências por horário, em 2022, a TVI liderou as madrugadas (02h30 - 7h30), as manhãs (7h30 - 12h30) e o late-night (00h - 02h30) com um share de 8,6%, 13,6% e 15,2%, respetivamente.

Por seu lado, a SIC comandou as horas de almoço (12h30 - 14h30), com um share de 23,5%, e as tardes (14h30 - 18h30), com 15,2%. Também liderou no prime-time (20h00 - 00h00), com um share de 19,2%.

Já o pré-prime (18h30 - 20h00) foi liderado pela RTP com um share de 16,4%.