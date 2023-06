Silent Stan é um dos heróis do ano no desporto

Stan Kroenke, dono dos Denver Nuggets, vencedor nda NBA este ano. © Getty Images via AFP

Não há notícia de que Stan Kroenke, 75 anos, consiga correr atrás de uma bola de futebol, de basquetebol, de futebol americano ou de basebol, mas o multimilionário norte-americano foi um dos heróis do último ano no desporto mundial. A vitória inédita dos Denver Nuggets na NBA há uma semana serviu de cereja no topo de um bolo de muito dinheiro, boa gestão e tremenda discrição de Silent Stan, o homem que foge da imprensa.

Além dos Nuggets, o clube de futebol americano Los Angeles Rams, de quem Kroenke comprou 30% em 1995 e o restante em 2010, venceu o tradicional Super Bowl do ano passado.

Os Colorados Mammoths, equipa de lacrosse, desporto popular na América do Norte, foram campeões nacionais (inclui o Canadá) em 2022, dias antes dos Colorado Avalanche levantarem a Stanley Cup, ou seja, o campeonato nacional (também inclui o Canadá) de hóquei no gelo, ambos os clubes nas mãos da família Kroenke.

Para finalizar, os Los Angeles Guerrillas, equipa de e-sports, ganharam a liga do jogo Call of Duty em agosto de 2022.

No fundo, no intervalo de pouco mais de um ano só o Arsenal não foi campeão de futebol - mas esteve quase. Ultrapassados na última curva da Premier League pelo imperial Manchester City, os gunners superaram ainda assim Liverpool, Manchester United, Chelsea e os rivais Tottenham na classificação sem, para isso, gastar mundos e fundos (foram 156 milhões de libras, nada de extraordinário para os padrões da prova, incluindo quase 30 no ex-portista Fábio Vieira).

Com a segunda equipa mais jovem da Premier League (25,52 anos), o treinador Mikel Arteta (outro jovem de meros 41 anos) garantiu a melhor classificação do clube em sete anos e apurou-o para a Liga dos Campeões, seis anos depois. Nas competições a eliminar foi menos consistente, caindo na Europa League, por exemplo, aos pés do Sporting.

Na presidência está Kroenke, não o citado Stan, mas Josh, herdeiro do património do pai na Kroenke Sports & Entertainment, e da fortuna da mãe, filha de Bud Walton, co-fundador das lojas de departamento Walmart, a empresa com as maiores receitas do mundo, de acordo com a revista Fortune.

Os Kroenke, que chegaram a ser muito criticados pelos adeptos do emblema londrino desde que adquiriram a maioria das ações do clube em 2009, são agora vistos, ao lado de Arteta e de alguns craques da equipa, como as suas maiores esperanças.