Sindicatos dos bancários convocam manifestação contra despedimentos

Os Sindicatos do setor bancário (SNQTB, MAIS Sindicato, SBN, SIB, SBC, STEC e SinTAF) uniram esforços com a marcação de uma manifestação conjunta no dia 13 de julho, a partir das 16h30, à frente da escadaria da Assembleia da República.

Em comunicado os sindicatos justificam da seguinte forma a decisão: "a atual situação, com a injusta, inqualificável e injustificada destruição massiva de postos de trabalho em vários Bancos, condenando milhares de bancários e suas famílias ao flagelo do desemprego, exige a união e intervenção de todos".

Os vários sindicatos deixam ainda a indicação de que "ninguém está a salvo" e apela à participação.