Sindicatos esperam que novo ministro da Educação "desbloqueie o diálogo"

João Costa é o novo ministro da Educação

A nomeação de João Costa para liderar o Ministério da Educação tem a vantagem de colocar à frente do setor quem já conhece bem os problemas, concordam federações sindicais que esperam que o novo ministro "desbloqueie o diálogo".

João Costa foi a escolha do primeiro-ministro para assumir o Ministério da Educação no novo Governo, depois de ter estado com aquela pasta como secretário de Estado nas duas últimas legislaturas.

Para as duas principais federações sindicais do setor, o novo ministro parte em vantagem porque desde 2015 que integra a equipa ministerial da Educação.

"Não é uma pessoa que venha de fora para tomar conta dos dossiês, é uma pessoa que tem conhecimento daquilo que são os problemas da educação", começou por dizer o secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE) em declarações à agência Lusa.

No entanto, para João Dias da Silva, mais importante do que o nome escolhido para ocupar o cargo são as políticas e a capacidade para as implementar, o que não depende apenas do Ministério da Educação.

Por outro lado, acrescenta, importa que o próximo ministro volte a sentar-se à mesa com as estruturas sindicais, algo que na última legislatura foi raro, como sublinharam por diversas vezes os representantes dos professores, que chegaram a acusar o ministro Tiago Brandão Rodrigues de impor um bloqueio negocial.

"Esperamos que, conhecendo os problemas, João Costa tenha a vontade, capacidade e autonomia para poder alterar a atitude anti-negocial que tivemos nos últimos tempos e que seja diferente do anterior ministro", disse, por seu turno, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof).

Reagindo à escolha de João Costa, Mário Nogueira concordou que o novo ministro inicia funções com o conhecimento alargado sobre o "estado da arte", mas acrescentou que "não está isento de responsabilidades" quanto os problemas do setor.

Para já, os dois dirigentes sindicais apontam a urgência de valorizar a classe docente, bem como os trabalhadores não docentes, rever o regime de recrutamento e mobilidade de docentes, que começou a ser debatido com os sindicatos em junho, e a formação dos docentes.

Em comunicado, o Sindicato Independente de Professores e Educadores manifestou-se expectante com a nomeação de João Costa e com "uma maior abertura ao diálogo".

"Da nossa parte, o novo ministro da Educação poderá contar com total colaboração e disponibilidade para, em conjunto com a tutela, debatermos e encontrarmos soluções que permitam resolver questões que impactem não só no dia a dia dos professores, mas também na dinâmica da escola pública", apontou a presidente, Júlia Azevedo.

O sindicato espera que o novo executivo priorize questões como a progressão na carreira docente, a aposentação, os concursos e as ultrapassagens na carreira.