SIRESP. Ministro anuncia nova diretora. Vem da Altice

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna © Lusa

A nova diretora vai substituir o presidente general Manuel Couto que pediu demissão, como o DN noticiou.

Eduardo Cabrita está a ser ouvido na Assembleia da República e anunciou que estão em curso negociações para prolongar contrato com a Altice por 18 meses, cedendo assim à proposta do CEO Alexandre Fonseca.

Estudou Matemática Aplicada na Universidade de Lisboa e Arte na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo, duas artes que se viriam a cruzar na Polícia Judiciária, onde trabalhou como consultora externa no início da carreira. Após uma formação em Finanças e Gestão iniciou um percurso ligado às tecnologias de informação na PKF Portugal, a partir de 2004.

Três anos depois, integrou os quadros da Portugal Telecom como gestora de service desk.

Em 2012, Sandra Perdigão Neves fez uma pausa na sua atividade para ser diretora do programa de Direção de Empresas da Angola School of Management, de acordo com um perfil da publicação Executiva.

Tem um MBA em Gestão e Estratégia, Marketing e Finanças (2012); fez uma pós-graduação em Direito e outra em Gestão e Finanças na Universidade Lusíada, e formações executivas em estratégia e marketing Universidade do Michigan, nos EUA, e Decision Making, Macroeconomics & Doing Business in India, Intercultural Communication, pelo Indian Institute of Management.

