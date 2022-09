Sites do Sporting e FC Porto sofreram ataques informáticos

©

Primeiro foi o site do Sporting, depois também o do FC Porto a ser alvo de um ataque informático, temporariamente indisponível devido a "milhões de pedidos de acesso", sem entrarem no sistema.

"Estamos a ser alvo de um ataque de DDoS (Distributed Denial of Service). São milhões de pedidos de acesso, que entopem o 'site', e fizeram com que este tenha ficado em baixo'", disse à Lusa fonte do clube portista, garantindo que os atacantes "não entram na estrutura" do sítio dos 'dragões'. O site do FC Porto, entretanto, já está operacional.

O site oficial do Sporting Clube de Portugal também foi alvo de um ataque informático, confirmou fonte do emblema leonino a DN.

"O Sporting Clube de Portugal informa de que se encontra a decorrer um ataque informático ao site sporting.pt do tipo DDoS (Distributed Denial of Service)", deu conta o clube de Alvalade.

"Este tipo de ataque distribuído de negação de serviço, consiste no envio de pedidos excessivos provenientes de vários computadores também eles comprometidos, causando sobrecarga nos servidores alvo. Esta inundação de pedidos maliciosos tem como objetivo interromper o normal funcionamento do site causando constrangimentos no acesso, podendo inclusive levar à indisponibilidade total do serviço", explica fonte dos verde e brancos, que diz que estão a ser feitos "todos os esforços para resolver a situação e repor a normalidade no site".

Ao aceder ao portal, pode ler-se "Internal Server Error"

As redes sociais do clube não foram afetadas.