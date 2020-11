Snapchat paga 1 milhão por dia aos utilizadores com os clips mais divertidos

Dinheiro Vivo 23 Novembro, 2020 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

À medida que o competitivo mercado das redes sociais cresce, a empresa Snap, detentora da aplicação, reinventa-se com uma nova apresentação e a solução parece passar pelo encorajamento dos utilizadores a publicarem vídeos criativos com a possibilidade de ganhar parte de um prémio diário de 1 milhão de dólares (844 mil euros).

A mais recente funcionalidade da rede social, chamada Spotlight, espera ser uma grande mudança na forma como os utilizadores visualizam os conteúdos presentes no Snapchat, para além de representar um dos maiores esforços até agora realizados por parte de uma empresa de comunicação social para partilhar receitas com a generalidade dos consumidores.

Para ganhar este montante, os criadores dos vídeos não têm de reunir um grande número de seguidores ou sequer de ter o seu perfil público. Em vez disso, é o algoritmo que determinará o que mostrar, com base na frequência com que os vídeos são vistos pela comunidade. Se um vídeo aparecer repetidamente, por exemplo, é um sinal de que está a captar atenção e será distribuído de forma mais ampla.

A empresa criou a nova funcionalidade depois de se aperceber que os vídeos criados na aplicação se tornavam facilmente virais noutras plataformas digitais, uma vez que os criadores de conteúdo tinham poucas oportunidades de aumentar a sua audiência no próprio Snapchat.

A fórmula é idêntica à da rival direta TikTok e, para os utilizadores, o feed fará lembrar a página "For You" da rede social de origem chinesa.

Com outras plataformas a financiarem já os criadores de conteúdos mais populares, a grande diferença para o Snapchat é que com qualquer vídeo que se torne viral - com cerca de 100.000 visualizações num dia - receberá a sua parte do dinheiro.

No entanto, não vale tudo e antes dos vídeos circularem no feed do Spotlight passarão por um grupo de moderadores que garantem que estes se enquadram nas diretrizes de conteúdo da empresa.

Apesar da forte concorrência por parte de outras redes sociais como o TikTok e o Instagram, o Snapchat continua a ser uma das aplicações com maior expressão no mundo.

No relatório trimestral de ganhos mais recente, a empresa disse ter 249 milhões de utilizadores diários, com um crescimento de 18% de ano para ano.