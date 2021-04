Só 6% da população portuguesa tem a vacinação completa (51% acima dos 80 anos)

Mais de meio milhão já tem vacinação completa.

Ao fim de 14 semanas do início do Plano de Vacinação Contra a Covid-19, há 1 588 315 portugueses que já tomaram a primeira dose da vacina e 632 242 que têm a vacinação completa, respetivamente cerca de 15% e de 6% da população total, revela o boletim semanal da DGS.

Em relação à semana anterior, nesta última houve mais 252 568 pessoas que receberam a primeira dose e mais 52 028 que apanharam a segunda dose, ficando com a vacinação completa.

Neste momento, e como o critério prioritário passou a ser o da idade, 90% dos maiores de 80 anos já recebeu a primeira dose da vacina (606 919) e 51% (344 738) já tem a vacinação completa. A faixa etária logo a seguir, que já integra a segunda fase do plano de vacinação, dos 65 aos 79 anos, já começou a ser vacinada na semana passada em vários concelhos do país, havendo agora 27% (436 576) com a primeira dose, mas só 3% é que já completou este processo (56 003).

A partir daqui, e tendo em conta as faixas etárias mais jovens a percentagem de pessoas vacinadas é ainda muito reduzida, caindo para os 12% a população com a primeira dose e para os 4% a que já tem vacinação completa, na faixa etária entre os 54 e os 65 anos.