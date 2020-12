Solverde: os jogos, clubes e eventos desportivos que reuniram mais apostadores este ano

Dinheiro Vivo 17 Dezembro, 2020 • 17:52 Partilhar este artigo Facebook

Seguido pelo ténis e pelo basquetebol, o futebol foi o desporto mais procurado pelos apostadores em 2020. O clube azul e branco foi o que juntou mais apostadores na plataforma, com o SL Benfica a ocupar a segunda posição. O resto do pódio é liderado por clubes internacionais: Manchester City, Barcelona e Tottenham.

O campeonato com mais volume de apostas foi a Primeira Liga de Portugal, seguido da Premier League em Inglaterra, Serie A em Itália, La Liga em Espanha, e a Liga dos Campeões. Os dados evidenciam que, seja no relvado ou nas casas de apostas, é a liga portuguesa que mais paixões move em Portugal.

Até à data, o jogo com mais apostas de 2020 foi o empate do Sporting CP contra o FC Porto no dia 17 de novembro. Os três jogos seguintes com mais apostas são todos com o SLB: Boavista-SL Benfica, Rio Ave-SL Benfica, e SL Benfica-Sporting Braga. Por fim, o quinto jogo mais concorrido de apostas foi o CD Santa Clara-FC Porto.

Contrariamente ao que acontece com o desporto líder, no ténis e no basquetebol são os desportistas e os clubes internacionais que mais sucesso fazem.

O tenista Rafael Nadal foi o que mais apostas agregou, seguido de Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Alexander Zverev.

No basquetebol, os campeões da NBA, LA Lakers, são o clube mais concorrido, seguido dos Miami Heat, Denver Nuggets, Boston Celtics, e os chineses Liaoning Flying Leopards.

Relativamente ao quarto e ao quinto lugar da tabela, estes são ocupados pelo voleibol - com um jogo do campeonato nacional: SC Espinho contra SL Benfica - e andebol - com a Liga dos Campeões: THW Kiel e Barcelona.

Ainda assim, houve outro evento merecedor de destaque, o Grande Prémio de Portugal, que concentrou mais apostadores na plataforma do que qualquer outro desporto motorizado. Após uma ausência de 24 anos, a Fórmula 1 regressou a território nacional, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

A acrescentar, a Solverde.pt é também um casino online português e revela que já entregou mais de 500 milhões de euros em prémios, ainda antes do final do ano. Estes distribuem-se entre centenas de jogos disponíveis online, com destaque para os cinco jogos mais procurados: White King, Premium European Roulette, Wolf Gold, Esqueleto Explosivo, e o Lucky Lady's Charm Deluxe, que é também um dos jogos mais populares nos casinos físicos.