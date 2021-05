Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2021 • 22:29 Partilhar este artigo Facebook

Paulinho, aos 36 minutos, marcou o único golo do encontro, permitindo ao Sporting festejar novamente o título, 19 anos depois.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.

O Boavista continua em posição de 'play-otf', no 16.º lugar, com 30 pontos, dois acima do primeiro lugar de despromoção, ocupado pelo Farense.