Startup transforma contentor abandonado em Lisboa numa horta vertical para 9600 plantas

A startup Raiz, que utiliza espaços urbanos vazios para criar hortas sustentáveis, transformou um contentor abandonado nos Arroz Estúdios, no Beato, em Lisboa, na sua primeira horta vertical. Com a capacidade para produzir mais de 9600 plantas por ano, esta é a primeira horta, a nível mundial, a utilizar NFTs (Non-Fungible Tokens), permitindo a rastreabilidade dos produtos e democratizando o investimento neste método de agricultura, avança em comunicado.

Dedicada ao cultivo de vegetais sazonais, esta horta permite uma menor poluição e menos custos na cadeia de valor. "As hortas verticais têm uma tecnologia que permite o uso de menos 50% de fertilizantes, 12 vezes menos água, 95% menos uso de terra e 100% menos de pesticidas", lê-se na mesma nota.

Além do mais, a verticalidade permite uma melhor organização em termos de espaço utilizado pelas hortas, sendo esta uma opção mais cómoda para ambientes do quotidiano.

Futuramente, a RAIZ pretende transformar mais espaços urbanos abandonados em hortas verticais contribuindo para cidades mais inteligentes, sustentáveis e com uma agricultura moderna.

A partir de dia 2 de julho será possível visitar esta concept farm que foi criada com a ajuda dos fundos recebidos através da campanha de crowdfunding (financiamento coletivo, tradução livre) realizada no primeiro trimestre do ano e a bolsa recebida por parte da Near Foundation.