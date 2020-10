StayAway Covid: Ministra Alexandra Leitão diz preferir "solução facultativa sempre"

Lisboa, 16/05/2016 - Entrevista à secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão. (Jorge Amaral/Global Imagens) © Jorge Amaral/Global Imagens

Numa altura em que cresce a polémica em torno da iniciativa do governo de submeter uma proposta de lei no parlamento que torne obrigatória a adesão à aplicação StayAway Covid nos locais de trabalho, a ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública diz que prefere que a utilização da aplicação continue facultativa.

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Alexandra Leitão afirma que " todos nós preferimos que não haja medidas obrigatórias e que se possam manter facultativas. Eu pessoalmente prefiro uma solução facultativa sempre. Naturalmente que o desenrolar dos acontecimentos forçam-nos a outras decisões. Mas também para ser clara, eu prefiro uma solução que seja facultativa, se assim for possível".

Questionada sobre se tinha instalada a aplicação no seu telemóvel, a ministra optou por não responder à pergunta, por "achar que é uma decisão do foro pessoal, que não deve ser escrutinada publicamente". Alexandre Leitão sublinhou que "os membros do governo são, antes de mais, cidadãos, neste momento não é obrigatório, e portanto acho que é essa a resposta".