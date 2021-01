Subinspetora geral Fernanda Campos assume liderança da ACT

O governo nomeou nesta quarta-feira a subinspetora-geral Maria Fernanda Campos para suceder a Luísa Guimarães na liderança da Autoridade para as Condições do Trabalho em regime de suplência.

O despacho da nomeação da nova inspetora-geral decorre da saída de Luísa Guimarães, a pedido da própria, neste mês, para o posto de origem na Organização Internacional do Trabalho (OIT), segundo informação avançada à agência Lusa pelo ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no passado dia 13. A até aqui inspetora-geral encontrava-se numa licença sem vencimento do cargo na OIT desde o início de 2018, que não pôde ser prorrogada, indicou então o governo.

"Atendendo a que a inspetora-geral cessou funções a seu pedido com efeitos a 17 de janeiro de 2021, verifica-se uma situação de não preenchimento temporário daquele cargo", refere o despacho publicado hoje.

Maria Fernanda Campos, no cargo de subinspetora-geral desde fevereiro de 2018, era anteriormente diretora do centro local do Grande Porto da ACT e é inspetora do trabalho desde 1996.

Segundo o despacho da sua anterior nomeação para subinspetora-geral, Fernando Campos exercia antes advocacia, e na ACT integrou o corpo de formadores internos do organismo desde 2005. Além disso, participou em equipas internacionais de avaliação de sistemas de inspeção do trabalho de Estados membros da União Europeia e foi representante portuguesa no grupo de peritos da UE que acompanha a evolução da transposição da diretiva comunitária sobre trabalho temporário.

A substituição na liderança da ACT acontece numa altura em que o organismo vê reforçadas competências com a pandemia, e é chamada a reforçar a atividade de fiscalização, estando neste momento a decorrer uma ação nacional para controlo das regras do teletrabalho. Ao mesmo tempo, o Sindicato dos Inspetores do Trabalho alerta para a falta de meios, inclusivamente de viaturas para as ações de fiscalização, e admite limitações na capacidade de intervenção do organismo.