Subsídio de risco começa a ser pago ainda este mês, garante Ministério da Saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

Ainda este mês, os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente de combate à covid-19 vão receber o subsídio de risco previsto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"O Ministério da Saúde começa a pagar ainda este mês o subsídio de risco aos profissionais de saúde, de acordo com o art. 291º, da Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sequência da aprovação da portaria que regulamenta os procedimentos de atribuição deste subsídio extraordinário", indica uma nota do gabinete de Marta Temido enviada às redações.

No debate sobre política geral esta quarta-feira no parlamento, o primeiro-ministro anunciou que a ministra da Saúde tinha mandado processar os subsídios para os profissionais de saúde, faltando ainda a regulamentação para os restantes, como forças de segurança.

O Ministério da Saúde lembra que o OE2021 "estabeleceu a atribuição de um subsídio extraordinário e transitório de risco para os profissionais de saúde que estejam em contacto direto com pessoas suspeitas e doentes infetados com a doença covid-19, com efeitos a janeiro de 2021" e que o pagamento "é efetuado bimestralmente", acrescentando que o "início deste processo se vai verificar no mês de março, como, aliás, estava previsto".

O gabinete de Marta Temido rejeita, assim, a informação avançada esta quarta-feira pelo jornal Público, segundo o qual o pagamento deveria ocorrer em fevereiro, "uma vez que o processamento só se pode fazer no mês seguinte, face à necessidade de se apurar quer a assiduidade do trabalhador, quer o período temporal das funções que conferem o direito ao subsídio aqui em causa", explica.

"O pagamento do subsídio de risco vai ser efetuado este mês nos hospitais que ainda não processaram os vencimentos e os restantes organismos da administração direta e indireta do Estado, integrados no Ministério da Saúde, também o farão, com efeitos a 1 de janeiro de 2021, no próximo processamento", conclui a nota.