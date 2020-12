Suíça retira Portugal da lista de países de risco, dispensando emigrantes de quarentena à chegada

Dinheiro Vivo 18 Dezembro, 2020 • 16:20 Partilhar este artigo Facebook

A poucos dias do Natal, a Suíça retira Portugal da lista de países de risco. Desta forma, os emigrantes que queiram vir a Portugal passar o Natal e fim de ano já não precisarão de cumprir os dez dias de quarentena na chegada à Suíça.

"Temos o prazer de confirmar que Portugal já não se encontra na lista de quarentena do Conselho Federal, com efeitos a partir de amanhã. A partir de sábado, 19 de Dezembro, as pessoas que entram na Suíça provenientes de Portugal já não têm que fazer quarentena. Agradecemos a Sua compreensão durante as duas últimas semanas", é possível ler numa publicação no Facebook da Embaixada da Suíça em Portugal.

A Suíça anunciou a 11 de dezembro que iria colocar Portugal na lista de países de risco, colocando a viagem de milhares de emigrantes portugueses em cheque.

A partir de amanhã, dia 19, também algumas regiões da Áustria estão fora da lista de risco, assim como a região italiana de Emilia Romagna. A Polinésia Francesa, Macedónia, Polónia e Jordânia também passam a estar fora da lista de países com risco elevado de infeção.

Da lista de risco para as autoridades suíças fazem parte Andorra, Belize, Croácia, Geórgia, Lituânia, Luxemburgo, Montenegro, São Marino, Sérvia, Eslovénia, Suécia e Estados Unidos, cujos viajantes ficam obrigados a quarentena quando entrarem no país.

A lista de países de risco é atualizada pela Suíça com regularidade, estando dependente da situação epidemiológica de cada país. Quem não cumprir com as regras de quarentena estabelecidas pelo país arrisca uma multa que poderá chegar aos 10 mil francos suíços (cerca de 9 239 euros).

(em atualização)