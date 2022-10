Sunak já foi indigitado primeiro-ministro do Reino Unido

Rishi Sunak vai ser indigitado primeiro-ministro britãnico pelo rei Carlos III © EPA/TOLGA AKMEN

O novo líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, foi esta esta terça-feira indigitado primeiro-ministro britânico pelo Rei Carlos III, após a demissão Liz Truss.

O monarca convidou Sunak a formar um novo governo enquanto líder do partido com a maioria parlamentar e em Downing Street faz o seu primeiro discurso como o novo chefe do governo britânico.

Anteriormente, depois de presidir a uma reunião do Conselho de Ministros pelas 09:00, a sua antecessora fez uma declaração de despedida à porta da residência oficial, em Downing Street.

"Foi uma honra ter sido primeira-ministra" do Reino Unido, começou por dizer Liz Truss.

Durante a curta declaração afirmou que o seu governo, que apenas durou 44 dias, "agiu de forma urgente e decisiva ao lado de famílias e empresas". "Ajudamos milhões de lares com suas contas de energia e ajudamos milhares de empresas a evitar a falência", exemplificou.

"Estamos a recuperar a nossa independência energética para que nunca mais estejamos sujeitos às flutuações do mercado global ou a potências estrangeiras malignas", declarou Truss.

A chefe do governo demissionária defendeu a necessidade de uma política ousada para resolver os problemas que o país enfrenta.

"Deste meu tempo como primeira-ministra, fiquei mais convencida do que nunca de que precisamos de ser ousados e enfrentar os desafios", destacou.

Reafirmou que o Reino Unido não pode ser um país de baixo crescimento" e que é necessário "aproveitar as liberdades" trazidas pelo Brexit para "fazer as coisas de maneira diferente". E isso significa, prosseguiu, "baixar os impostos" e "proporcionar um crescimento que trará mais segurança no emprego, salários mais elevados".

Liz Truss defendeu ainda que o Reino Unido deve continuar a apoiar a Ucrânia "mais do que nunca".

Concluiu o discurso a desejar "todo o sucesso" a Rishi Sunak, o seu sucessor no cargo. "Acredito do Reino Unido, acredito no povo britânico e acredito que dias melhores virão", rematou.

Truss será recebida pelo Rei Carlos III no Palácio de Buckingham, onde vai formalizar a demissão de primeira-ministra.

Os principais nomes do novo governo devem ser conhecidos esta terça-feira

Segue-se agora a formação do novo Executivo, devendo os principais nomes ser anunciados ainda esta terça-feira. Sunak elegeu como prioridade unir o partido, pelo que estará sob pressão para escolher representantes das diferentes correntes dos 'tories'.

As atenções vão estar centradas sobretudo em Jeremy Hunt e se este vai permanecer como ministro das Finanças, tendo em conta o papel importante que teve em acalmar os mercados financeiros nos últimos dias.

Outra curiosidade será o destino de Penny Mordaunt, a única adversária declarada de Sunak nesta eleição que acabou por não reunir apoios suficientes.

Mordaunt já foi ministra da Defesa e ocupa atualmente a posição de líder da Câmara dos Comuns, um cargo no governo equivalente a ministra dos Assuntos Parlamentares.

Sunak, de 42 anos e descendente de imigrantes indianos, será o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em sete semanas, depois de Boris Johnson e Liz Truss, e o mais novo desde 1783.

O antigo ministro das Finanças foi o único candidato à liderança do Partido Conservador a receber o apoio exigido de pelo menos 100 dos 357 deputados Conservadores.

Numa declaração na sede do Partido segunda-feira em Londres, declarou assumir a responsabilidade com "humildade e honra" e prometeu "estabilidade e unidade" numa altura em que o Reino Unido enfrenta "um grande desafio económico".

Em atualização