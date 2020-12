Team Buildings: cozinhe e trabalhe em equipa sem sair de casa

© Briefar e Supper Stars- Team Building

A pandemia mundial que se vive atualmente tem vindo a desafiar e a condicionar os hábitos da maioria dos portugueses. A Supper Stars, marca de referência para serviços de chef ao domicílio, e a Briefar Team Developers, perita em desenvolvimento de trabalho de equipa, juntam-se agora para criar Team Buildings online.

Através de uma série de atividades de team cooking com almoços e jantares à distância, concursos e promoção da cultura organizacional, este projeto visa, não só apoiar as empresas a promover o sentimento de pertença e a estabilidade das suas equipas tendo em conta o panorama atual, como também celebrar o espírito e os tradicionais convívios da quadra natalícia que se aproxima.

A iniciativa de decorre no formato digital, apresenta propostas à medida de cada cliente: os eventos podem durar entre 30 minutos a 3 horas e oferece um leque de opções muito diversificado, com dinâmicas de equipa para todas as ocasiões e objetivos, assim como sugestões para todos os gostos.

Quer seja para celebrar aquela festa anual da empresa, ou para integrar o calendário de atividades regulares para os colaboradores à distância, a Team Buildings online pretende desafiar e motivar o trabalho de equipa de uma forma prática e original.

"Os eventos de team cooking são, neste contexto, uma solução ímpar, pois permitem reunir toda a equipa ao mesmo tempo, numa mesma atividade, construindo memórias coletivas numa experiência que é verdadeiramente inclusiva", afirma o responsável pela Supper Stars, Tiago Ribeiro.

Neste momento de grandes mudanças torna-se cada vez mais importante a recriação de cenários e dinâmicas que possam potencializar os tradicionais eventos presenciais a que estávamos habituados.

O fundador da Briefar, João Pinto Coelho, exemplifica uma das estruturas que este projeto pode assumir: "podemos iniciar o evento com as boas-vindas e um ice breaker com um desafio de equipa onde trabalhamos os valores da organização. Segue-se o momento em que os participantes colocam o avental e se juntam ao chef de cozinha, em direto e em exclusivo, num desafio divertido, pedagógico e catalisador de um conjunto de competências estratégicas de equipa. A refeição pode ser realizada com os participantes em diferentes breakout rooms, com a tradicional mensagem do CEO no final."

Esta iniciativa conta também com uma comunidade internacional de chefs, que permite a integração de participantes de diversos continentes e a articulação de diferentes idiomas, tornando esta experiência única e rica em diversidade.

Se está a pensar juntar-se e abraçar este projeto, basta entrar em contacto com a Supper Stars ou com a Briefar team developers , e agendar um team building culinário online. Para participar só lhe é pedida boa disposição e vontade de aprender.

