Inteligência artificial da portuguesa Priberam ganha projeto europeu de 3,5 milhões

A Priberam está entre as cinco empresas europeias no consórcio SELMA, cujo objetivo é criar uma plataforma multilingue de código aberto e desenvolver novos métodos de Inteligência Artificial para treino de modelos de linguagem. Com uma duração prevista de três anos e financiado pela União Europeia, o projeto deverá estar concretizado até ao final de 2023.

Entre 55 propostas, o projeto foi selecionado pela Comissão Europeia, tendo-lhe sido alocado um orçamento de 3,5 milhões de euros. Desta feita, pretende criar-se uma plataforma que permitirá a profissionais e entidades de monitorização de meios de comunicação, bem como aos jornalistas, pesquisar, monitorizar e organizar quantidades massivas de dados e conteúdos.

A acrescentar, a plataforma permitirá ainda enriquecer conteúdos audiovisuais através da transcrição, tradução, dobragem e legendagem automáticas, tornando os conteúdos mais acessíveis a diferentes públicos, independentemente do seu idioma nativo.

Desenhada para o processamento de grandes volumes de dados, a plataforma irá incluir um sistema de Inteligência Artificial de aprendizagem capaz de partilhar informação sobre fluxos de dados, ao mesmo tempo que mantém o valor inerente de cada idioma através de abordagens inovadoras.

Carlos Amaral, CEO da Priberam, explica em nota de imprensa que "a ideia consiste em criar um espaço comum multi-idioma no qual o sistema estará constantemente a recolher e analisar dados no idioma original e, subsequentemente, será capaz de realizar a sua tradução para outra língua sempre que necessário".

Para este responsável, "este projeto é mais uma prova do valor das tecnologias de Inteligência Artificial que a Priberam tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, nomeadamente nas áreas do processamento de linguagem natural e de aprendizagem automática, e que tem já sido integrado noutros grandes projetos internacionais".

Este consórcio, do qual a Priberam faz parte, é liderado pelo broadcaster internacional Deutsche Welle que produz conteúdos de vídeo em mais de 30 línguas e inclui outras três instituições: o Laboratório Informático da Universidade de Avignon, o Instituto de Matemática e Ciência da Computação da Universidade de Letónia e o Instituto Fraunhofer para a Análise Inteligente e Sistemas de Informação.