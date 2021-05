Teletrabalho é obrigatório, pelo menos, até final de maio. Praias com 'novos' semáforos

Trabalho remoto ou teletrabalho © Unsplash

No final do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva explicou que já foi solicitado em abril aos especialistas "um novo cenário de níveis de risco e desconfinamento em função dos números de vacinação". Esse será um factor importante também para o Governo analisar o que acontece com o teletrabalho.

Certo é que até final de maio mantém-se obrigatório. "Até ao fim do mês, quando renovarmos o conjunto de regras, poderemos proceder a alguma alteração", diz a ministra que lembra que o decreto-lei atual permite ao Governo definir que concelhos mantém teletrabalho até final do ano, podendo-se manter todos, ou não.

Sobre as praias, a ministra explica que já existia fiscalização por parte da Polícia Marítima, mas agora há um regime contra ordenacional para quem não cumprir as regras. Falou também nas cores dos semáforos de acesso às praias e os seus novos significados para o verão:

- cor verde passa a ser de até 50% da lotação;

- cor amarela é associada a uma lotação de 50% a 90%;

- cor vermelha é atribuída a uma lotação superior a 90%.

Sobre o uso de máscara na praia, Vieira da Silva garante que não há nenhuma alteração dos locais em que é obrigatório.

Festejos do Sporting não correram bem

Sobre a celebração dos adeptos do Sporting pela conquista do campeonato, Mariana Vieira da Silva reconhece que o Governo "considera que algo não correu bem", citando os exemplos das regras sobre os ajuntamentos e consumo de bebidas alcoólicas na via pública. "Uma coisa é o momento em que definimos regras, outra é quando não são cumpridas", nota a ministra.

Já sobre jogos de futebol com público, a ministra admitiu que os únicos eventos teste previstos agora são "os jogos da última jornada", não está incluída a final da Taça de Portugal.