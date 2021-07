Teletrabalho ganhou a preferência dos jovens, mas deixa descontentes os mais velhos

Apesar da preferência pelo teletrabalho, o estudo admite que cerca de 36% dos trabalhadores na faixa dos 20 anos de idade precisaram de tirar mais dias de baixa, por razões de saúde ffísicaou mental. Só 8% dos Baby Boomers fizeram o mesmo. © Unsplash

A pandemia revolucionou o mundo do trabalho, com a transição em massa para o teletrabalho, mas os impactos desta mudança diferem entre os trabalhadores mais jovens e os mais velhos, conclui um novo estudo.

O mais recente relatório sobre as tendências de regalias dos trabalhadores norte-americanos, feito pela MetLife, empresa especializada em seguros, mostra que passado um ano desde o início da pandemia, causada pela covid-19, 51% dos trabalhadores que fazem parte da geração Z ou millenial, ou seja, que vão desde os 20 aos 29 anos, acham que conseguem agora assegurar um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Apenas um quarto da geração Baby Boomer, que engloba idades entre os 50 e 73 anos, concorda com a mesma questão e são estes os trabalhadores que mais estão a sofrer as consequências negativas do trabalho remoto.

Os principais problemas que afetam os Boomers, segundo a MetLife, são o surgimento de limitações (33%), bem como a diminuição da socialização (42%) com o teletrabalho. Os mais jovens dizem, pelo contrário, que a sua situação laboral atual permite-lhes passar mais tempo com a família (40%) e até ter um melhor local de trabalho.

Para Oscar Herencia, vice-presidente do Sul da Europa e Diretor-Geral da MetLife Ibéria, as empresas devem ter em conta os diferentes efeitos da pandemia entre gerações para organizar o futuro do mercado de trabalho depois da pandemia. "As empresas e os gestores têm um papel fundamental a desempenhar no apoio ao bem-estar dos trabalhadores", defende.

Enquanto os Gen Z e os Millenials priorizam a flexibilidade do local de trabalho em relação a receber um melhor salário ao final do mês, os Baby Boomers valorizam as interações pessoais com os colegas. São também os mais jovens que se preocupam sobretudo com a sua saúde mental (75%), em comparação com apenas 34% dos mais velhos, com a saúde financeira (69%) e a saúde física (64%).

O estudo admite porém que 36% dos trabalhadores na faixa dos 20 anos de idade precisaram de tirar mais dias de baixa, por razões de saúde física ou mental. O mesmo só ocorreu para 8% dos Baby Boomers.

"Proporcionar flexibilidade, saber gerir a carga de trabalho e promover o tempo livre [são fatores que] podem marcar uma grande diferença na saúde geral dos trabalhadores", acrescenta Oscar Herencia, "À medida que o local de trabalho evolui e se torna mais personalizado, as empresas devem ter em conta os desejos e necessidades dos seus colaboradores."

O estudo comprova mesmo que quando os empregadores oferecem um "pacote de benefícios", que vão ao encontro das necessidades dos trabalhadores, estes são 43% mais resilientes e por isso têm uma maior capacidade de adaptação às adversidades, são mais produtivos (96%) e comprometidos (91%) com o trabalho.