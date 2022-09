Teletrabalho leva 34,4% dos profissionais europeus a automedicar-se

Consumo de melatonina aumentou significativamente face ao período antes da pandemia, passando de 38% para 62,6% © Pixabay

Está a emergir uma tendência para a automedicação entre os europeus em teletrabalho. Esta é uma das conclusões "Survey Attack: Relatório de Bem-Estar Teletrabalho 2022", realizado em conjunto pelas NFON e Statista Q, que ausculta a situação dos profissionais neste regime de trabalho em oito países, incluindo Portugal, no qual 34,4% dos inquiridos afirmaram ter tomado suplementos sem receita médica para melhorar o seu bem-estar desde o início da pandemia, 18,2% para aumentar a concentração e 13,4% para recuperação.

Neste conjunto, incluem-se melatonina, produtos legais de canábis, extratos de plantas, vitaminas e chás calmantes. A situação difere de país para país: enquanto 49,7% dos italianos inquiridos dizem recorrer a esta prática, na Áustria o valor corresponde a menos de metade, fixando-se nos 22,1%.

"Quando as pessoas têm de continuar a funcionar nas suas vidas quotidianas numa situação ameaçadora a nível pessoal e global [como a pandemia], são usadas diferentes estratégias para lidar e ser capaz de desempenhar as tarefas diárias - mesmo em teletrabalho - apesar da tensão", refere Christian Montag, professor de psicologia molecular que colaborou no estudo, citado em comunicado. O responsável acrescenta que "o escritório em casa está a transformar-se na nova realidade, e esta situação necessita de uma atenção e de um cuidado constantes, para que o novo modelo de trabalho na Europa não acabe a ser a razão principal de uma ida à terapia".

Ainda sobre este tópico, o relatório revela que o uso de produtos legais de canábis, como óleo CBD, para aumentar o bem-estar quase duplicou desde o início da pandemia, de 24,9% para 43,3%. Também a toma de melatonina aumentou significativamente, de 38% para 62,6%. Christian Montag considera a toma desta última "particularmente preocupante", explicando que "o sono é um processo natural que não deve ser dessincronizado".

Outras conclusões vieram à tona, com 37% dos participantes a assumirem níveis variáveis de stress. Os motivos foram desde a necessidade de preparar as próprias refeições (8,7%), a uma fraca conexão de internet (17,2%) e estar contactável a qualquer hora (19,7%). Neste âmbito, também a falta de interação social com os colegas aparenta ser um fator de stress para 35,3%, bem como a falta de limites claros entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer para 30,3%. Por outro lado, menos pessoas indicaram que o barulho de fundo (15,9%) e remuneração inferior (9,3%) eram fatores de stress.

Quanto ao espaço onde trabalham, 12,1% mudaram o seu espaço de trabalho para o quarto, 31,8% dizem ter um escritório dedicado a este fim e 35,7% trabalham a partir da sala de estar. Em todos os oito países, a área média do espaço em que os profissionais trabalham é de 20,32 metros quadrados. Ainda que em pequena percentagem, 1,2% dos participantes afirmou trabalhar permanentemente na casa de banho ou na varanda.

Neste estudo, foi identificado um paradoxo "interessante", dizem os autores. Ao mesmo tempo que a carga de trabalho aumentou para 28% e as horas trabalhadas cresceram para 25,2%, também o tempo livre aumentou para 36%, levando a concluir que o teletrabalho torna possível trabalhar mais e ter mais tempo livre. Isto pode ser justificado pelo facto de se eliminarem "deslocações longas e um horário mais flexível ao longo do dia", diz o professor. Os portugueses foram os participantes que mais evidenciaram este fenómeno.

Alguns sinais de alerta foram ainda deixados pelos autores. Entre eles, o facto de 21,7% dos inquiridos terem afirmado que já planearam a sua demissão devido às experiências vividas durante a pandemia e o teletrabalho, e 9,9% já terem deixado os seus trabalhos. A falta de oportunidades de desenvolvimento de carreira (34,2%), salário inferior (30,1%) e estar contactável a todas as horas (16,6%) estão entre as motivações que levaram à demissão. Adicionalmente, denota-se uma certa predisposição para trabalhar estando doente e/ou durante períodos de férias (38,3%).

"Os resultados pintam um cenário algo preocupante, por detrás das portas fechadas, no contexto de teletrabalho. Em psicologia, sabemos que um novo ambiente de trabalho, bem como novas circunstâncias de trabalho podem causar stress. O 'Relatório de Bem-Estar Teletrabalho 2022" mostra que temos de enfrentar uma nova realidade: cuidar do bem-estar e da satisfação com a vida das pessoas em teletrabalho tem de ser o foco", reitera Christian Montag.