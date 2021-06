A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra continuam com a obrigatoriedade de teletrabalho, indicou esta quarta-feira a ministra da Presidência, Mariana Viera da Silva, no final do Conselho de Ministros. Estes são também os concelhos que não avançam no desconfinamento.

No resto do território nacional deixa de existir a obrigatoriedade de teletrabalho, explicou a ministra. Exceção também em casos de doentes imunodeprimidos.

(Em atualização)