Teletrabalho obrigatório em 22 concelhos do continente

O teletrabalho vai passar a ser obrigatório em 22 concelhos do continente devido ao agravamento da pandemia, com a matriz de risco já no vermelho.

"O teletrabalho permanece obrigatório nos três concelhos que recuam (Lisboa, Sesimbra e Albufeira), mas também nos restantes 19 concelhos que estão em alerta", explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Além dos três concelhos - Lisboa, Albufeira e Sesimbra - o trabalho à distância é regra nos seguintes municípios: Alenquer,

Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel e Torres Vedras.

A legislação em vigor estipula que o teletrabalho é obrigatório "independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, sem necessidade de acordo escrito entre o empregador e o trabalhador", mas aplicado apenas a organizações "com estabelecimento nas áreas territoriais definidas pelo Governo mediante resolução do Conselho de Ministros".

Além da definição territorial da abrangência da obrigatoriedade do teletrabalho pelo governo, o regime de organização do trabalho prevê que cabe ao empregador justificar casos em que não seja possível adotar o teletrabalho, e que o trabalhador pode contestar a decisão junto da Autoridade para as Condições do Trabalho num prazo de três dias úteis.

O trabalhador pode também invocar impedimento para o teletrabalho por falta de condições.

São ainda definidos os termos da utilização de equipamentos de trabalho, e o universo de excluídos da obrigatoriedade do teletrabalho: apenas trabalhadores de serviços essenciais e de estabelecimentos de infância e escolares.

O governo aprovou, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros a prorrogação da situação de calamidade até ao dia 11 de julho, com o continente a deslocar-se para a "na zona vermelha da matriz de risco", travando o plano de desconfinamento que estava previsto para o dia 28 de junho. "A situação é complexa", reconheceu a ministra Mariana Vieira da Silva, considerando que este é "um momento crítico da evolução da pandemia no nosso país que exige a atenção de todos".

