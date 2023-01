Tem animais de companhia? Há um novo seguro que pode ajudar com as despesas

Dinheiro Vivo 30 Janeiro, 2023 • 17:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vivem-se tempos difíceis com as taxas de juro a subir, os créditos mais caros e a inflação elevada. Os animais de estimação são uma alegria que não tem preço, mas requerem cuidados que implicam despesas. O Universo - empresa que disponibiliza soluções financeiras -, realizou um estudo junto dos seus clientes e concluiu que 56% têm animais de companhia e que 90% apresentam como maior despesa as idas ao veterinário.

É destas conclusões que nasce o Meu Pet, um seguro para cães e gatos de qualquer raça e idade, que permite o acesso acessível a mais de 380 veterinários por todo o país. Apresenta-se em três modalidades: opção base com um custo de 7,99 euros mensais, a versão Star por 11,99 euros e a versão Star+, que inclui a cobertura da vacinação anual por 13,98 euros.

As consultas de rotina têm um preço fixo de 12,50 euros e as de urgência até 42 euros. Além dos cuidados veterinários, existem outro tipo de descontos disponíveis em acessórios e serviços como hotéis, petsitting e treinos, em alimentação e também em exames e despesas médicas adicionais.

As opções Star e Star+ disponiblizam ainda um plafond de até 50 mil euros em responsabilidade civil e uma cobertura extra de 500 euros anuais para despesas com cirurgias devido a acidentes ou doenças inesperadas.

De acordo com José Magalhães, product manager no Universo, "a aposta surge com o intuito de oferecer uma solução completa e prática" que garanta os cuidados que os animais de estimação necessitam, lê-se em comunicado enviado à imprensa.