"Temos de sair da primavera sem mais um verão e outono ameaçados". Marcelo fixa meta na Páscoa

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © MÁRIO CRUZ/LUSA

"Temos de sair da primavera sem mais um verão e outono ameaçados", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na mensagem ao país, no dia em que foi renovado mais um estado de emergência. O Presidente frisou que "finalmente os portugueses compreenderam" a necessidade de baixar o número de casos de Covid-19 em Portugal.

Se na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros António Costa frisava que a Páscoa "será diferente da Páscoa que conhecemos", Marcelo Rebelo de Sousa frisa que esse momento festivo não poderá ser um sinónimo de relaxamento de regras. "Temos de assegurar que a Páscoa, no início de abril, não será causa de mais uns meses de regresso ao que vivemos nestas semanas."

A Páscoa, que este ano se realiza a 6 de abril, é mesmo vista pelo Presidente como uma meta para a descida do número de contágios. "Temos, até à Páscoa, de descer os infetados para menos de dois mil, para que os internamentos nos cuidados intensivos desçam dos mais de cinco mil e 800 agora para perto de um quarto desses valores."

Marcelo pede ainda aos portugueses que desçam "também a propagação do vírus para números europeus", uma estabilização que seja "duradoura, sustentada e sem altos e baixos".

"Temos de manter o estado de emergência e o confinamento atuais por mais 15 dias para prosseguir março fora no mesmo caminho, para não dar sinais errados para a Páscoa". O Presidente avisa também que é preciso "melhorar o rastreio de contaminados com mais testes, mas sobretudo com mais operacionais, tendo sempre presente a vacinação possível".

O Presidente considera que, caso não sejam utilizadas estas "peças-chave" não haverá um desconfinamento bem-sucedido. Marcelo deixa também conselhos já para o pós-Páscoa, pedindo que essas semanas sejam de estudo, para que o país perceba de que forma "evitar que qualquer abertura seja um novo intervalo entre duas vagas".