Tendências e desafios da economia nacional em debate

A conferência que assinala os 25 anos da colaboração regular de Jaime Quesado nos Cadernos de Economia, a revista trimestral daquela instituição, tem por mote responder à pergunta - Quais as Tendências e os Desafios da Economia Portuguesa vinte e cinco anos depois?

Jaime Quesado, também economista, gestor e colunista semanal do Dinheiro Vivo, convidou os reputados especialistas Luís Cabral, professor na New York University, e Manuel Rodrigues, professor do King´s College, para apresentarem a sua visão quanto ao que pensam ser o futuro da economia nacional.

A abertura desta conversa será feita pelo bastonário da Ordem dos Economistas e presidente do Conselho de Administração da Swipe News, Rui Leão Martinho.

Por constrangimentos impostos pela pandemia de covid-19, a conferencia será realizada online e a inscrição pode ser feita na pagina oficial da Ordem dos Economistas.