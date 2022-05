"Tertúlias da Liberdade" discutem os modelos e papel das cidades do futuro

© DR

O papel das cidades do futuro será o tema do debate da última edição das "Tertúlias da Liberdade", a decorrer na próxima quarta-feira, no Barreiro, pelas 21h30. Com foco em discutir o impacto das novas tendências digitais e do teletrabalho na opção das famílias no processo de escolha do sítio onde vão morar, a iniciativa do PSD Barreiro terá moderação de Luís Tavares Bravo, economista e presidente do PSD Barreiro.

O painel de oradores será composto por Miguel Pinto Luz (vice-presidente da CM Cascais), Mónica Ferreira (docente universitária do ISCTE com trabalho publicado em Inteligência Artificial e Smart Cities) e Bruno Vitorino (presidente da AG distrital de Setúbal do PSD e ex-autarca no Barreiro).

A conversa representará uma oportunidade para perceber de que forma os novos hábitos de vida e trabalho impulsionados pela pandemia e por toda uma era de desenvolvimento digital poderão representar uma oportunidade para as cidades da periferia dos grandes centros urbano, no sentido de suportarem um efeito migratório nas próximas décadas. Os desafios associados a este fenómeno serão também tópicos a abordar.

"Estas tendências, suportadas numa Era de fervoroso desenvolvimento digital e legislação sobre teletrabalho poderá suportar nas próximas décadas um efeito migratório das grandes cidades para outras mais pequenas e menos urbanas das periferias, onde os custos menores com a habitação e o enfoque na qualidade de vida familiar podem constituir argumentos decisivos", referem os organizadores em comunicado. "É verdade que a proximidade da habitação ao local trabalho continuará a ser relevante, mas em conjunto com outras duas variáveis chave, como são o esforço financeiro e opções existentes que ofereçam condições e infraestruturas culturais, desportivas e de lazer de qualidade."

"Isto pode constituir uma oportunidade para as cidades da periferia dos grandes centros urbanos, como pode ser o exemplo das que constituem a Área Metropolitana de Lisboa. Mas também constitui um grande desafio para as autarquias emergentes, que terão que investir de forma ambiciosa para poderem corresponder a uma oferta de maior qualidade de vida, e fazerem da sua cidade, o melhor sítio para viver", concluem.

Este será o último debate de uma série de discussões públicas abertas evocativas das celebrações de abril, que tiveram início no dia 26 de abril. A iniciativa é aberta e as inscrições podem ser feitas através do link https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-tertulias-da-liberdade-como-construir-a-melhor-cidade-para-viver-334063351477.