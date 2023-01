Teste a governantes pergunta sobre indemnizações e processos judiciais. Veja o questionário

O primeiro-ministro, António Costa © LUSA

O questionário de verificação prévia a preencher por convidados para ministros ou secretários de Estado foi publicado esta sexta-feira em Diário da República. Se o candidato chumbar, o teste é destruído.

O mecanismo entra em vigor no dia seguinte à publicação, ou seja, este sábado, pelo que o novo secretário de Estado da Agricultura já deverá ser sujeito ao questionário, tal como Marcelo Rebelo de Sousa antecipou na quinta-feira.

Entre as 36 perguntas, há um ponto específico sobre indemnizações que tenham sido pagas por entidades públicas ou em que o Estado tenha posição relevante na sequência de cessação de funções. A pergunta número 13 visa evitar candidatos a governantes como Alexandra Reis que recebeu uma compensação de 500 mil euros para sair da TAP, uma empresa detida a 100% pelo Estado, tendo depois ido para um organismo público, a NAV.

Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, reconheceu que a ex-secretária de Estado do Tesouro e ex-gestora da TAP deveria ter devolvido a compensação, uma vez que a seguir foi contratada por um organismo público. Como manteve a indemnização, Alexandra Reis terá violado o estatuto de gestor público.

Noutro ponto, o questionário interroga o putativo governante se tem a situação fiscal e contributiva regularizada, pergunta que se estende ao agregado familiar. Se a ex-secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tivesse respondido a esta questão teria chumbado, uma vez que tem as contas bancárias conjuntas com o marido arrestadas, porque declarou rendimentos inferiores aos efetivamente recebidos.

O decreto de exoneração de Carla Alves do cargo de secretária de Estado da Agricultura também foi publicado esta sexta-feira em Diário da República.

Segundo a resolução do Conselho de Ministros, este questionário é "um mecanismo adicional de escrutínio que visa robustecer o processo de verificação".

Os próximos candidatos a governantes terão de responder "sim" ou "não" a 36 perguntas sobre a situação profissional e fiscal, a participação em empresas, atividades dos familiares, conflitos de interesse e envolvimento em processos judiciais. O questionário abrange os últimos três anos de atividades e estende-se ao agregado familiar.

Conheça aqui o questionário na íntegra:

a) Dados pessoais

Nome Completo:______________________________________________________

Estado civil (se casado indicar regime de bens):________________________________

Nome completo do cônjuge ou unido(a) de facto (se aplicável):____________________

Profissão:____________________________________________________________

Habilitações Académicas:________________________________________________

b) Nota curricular

(A anexar pela/o declarante)

c) Atividades atuais e anteriores

1. Exerce atualmente atividades profissionais, e/ou integra corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, e dependendo da situação, indicar cargo/função profissional; entidade; natureza e área da atividade; e local da sede)

2. Integrou, nos últimos três anos, corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar cargo; entidade; natureza e área da atividade; local da sede; e, se aplicável, data de início e de termo)

d) Impedimentos e conflitos de interesses

3. Presta, ou desenvolveu nos últimos três anos, atividade de qualquer natureza, com ou sem caráter remunerado ou de permanência, suscetível de gerar conflitos de interesses, reais, aparentes ou meramente potenciais com o cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar serviço prestado; entidade a quem o serviço foi prestado; natureza e área de atuação da entidade; local da sede; e data da prestação do serviço)

4. Detém, ou deteve nos últimos três anos, por si, ou conjuntamente com um membro do seu agregado familiar, capital, ou participação em capital, em sociedades ou empresas?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar com quem e respetivos dados pessoais, se aplicável; a sociedade/empresa; natureza da sociedade/empresa; área de atuação; local da sede; e participação social (valor e percentagem))

5. Detém, ou deteve nos últimos três anos, por si, ou conjuntamente com um membro do seu agregado familiar, capital, ou participação em capital, em sociedades ou empresas que prosseguem atividades no setor diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar com quem e respetivos dados pessoais; a sociedade/empresa; natureza da sociedade/empresa; área de atuação; local da sede; e participação social (valor e percentagem))

6. Algum membro do seu agregado familiar, detém capital, ou participação em capital, em sociedades ou empresas que prosseguem atividades no setor diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar quem e respetivos dados pessoais; a sociedade/empresa; natureza da sociedade/empresa; área de atuação; local da sede; e participação social (valor e percentagem))

7. Detém, ou deteve, nos últimos três anos, por si, ou conjuntamente com um membro do seu agregado familiar, alguma empresa, ou participação em alguma empresa, que tenha celebrado contratos públicos com entidades abrangidas pelo Código dos Contratos Públicos e que vão ser diretamente tuteladas pela área governativa do cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar a empresa; o contrato celebrado; data da celebração do contrato; e entidade com a qual foi celebrado o contrato)

8. Algum membro do seu agregado familiar, detém alguma empresa, ou participação em alguma empresa, que tenha celebrado contratos públicos com entidades abrangidas pelo Código dos Contratos Públicos e que vão ser diretamente tuteladas pela área governativa do cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar quem e respetivos dados pessoais; a empresa o contrato celebrado; data da celebração do contrato; e entidade com a qual foi celebrado o contrato)

9. Exerce, ou exerceu nos últimos três anos, funções de gestão em sociedades e/ou em empresas que prosseguem atividades no setor diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar a sociedade/empresa; natureza da sociedade/empresa; função exercida; área de atuação; e local da sede)

10. Algum membro do seu agregado familiar, exerce(m) funções de gestão em sociedades e/ou e empresas que prosseguem atividades no setor diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar quem e respetivos dados pessoais; a sociedade/empresa; natureza da sociedade/empresa; função exercida; área de atuação; e local da sede)

11. Exerce, ou exerceu nos últimos três anos, atividades públicas ou privadas no setor diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposta/o6?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar o cargo; entidade; natureza e área da atividade; local da sede; e, se aplicável, data de início e de termo)

12. Algum membro do seu agregado familiar, exerce(m) atividades públicas ou privadas no setor diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposta/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar quem e respetivos dados pessoais; o cargo; entidade; natureza e área da atividade; local da sede; e, se aplicável, data de início e de termo)

13. Exerceu, nos últimos três anos, funções em entidades públicas ou em que o Estado tenha posição relevante?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar qual a função que exerceu e em que entidade; qual a causa da cessação da função, e se, por força dessa cessação, recebeu qualquer tipo de compensação que, atenta a nomeação para o cargo que é proposta/o, deva devolver, total ou parcialmente)

14. Nos últimos três anos foi beneficiário de qualquer tipo de incentivo financeiro ou incentivo fiscal, de natureza contratual, concedido por entidade pública nacional ou da União Europeia?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar qual o benefício concedido; a origem do benefício concedido; bem como a entidade que concedeu o benefício)

15. Algum membro do seu agregado familiar exerce, ou exerceu, nos últimos três anos, funções em entidades públicas ou em que o Estado tenha posição relevante?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar qual a função que exerceu e em que entidade; qual a causa da cessação da função, e se, por força dessa cessação, recebeu qualquer tipo de compensação que, atenta a nomeação para o cargo que é proposta/o, deva devolver, total ou parcialmente)

16. Algum membro do seu agregado familiar foi, nos últimos três anos, beneficiário de qualquer tipo de incentivo financeiro ou fiscal, de natureza contratual, concedido por entidade pública nacional ou da União Europeia?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar quem e respetivos dados pessoais; qual o benefício concedido; a origem do benefício concedido; bem como a entidade que concedeu o benefício)

17. Alguma empresa detida por si, ou conjuntamente com algum membro do seu agregado familiar, ou em que exerce cargos sociais, foi beneficiária de qualquer tipo de incentivo financeiro ou incentivo fiscal, de natureza contratual, concedido por entidade pública nacional ou da União Europeia?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar a empresa; com quem e respetivos dados pessoais, se aplicável; o benefício concedido; a origem do benefício concedido; bem como a entidade que concedeu o benefício)

18. Alguma empresa detida por algum membro do seu agregado familiar, ou em que estes exerçam cargos sociais, foi beneficiária de qualquer tipo de incentivo financeiro ou incentivo fiscal, de natureza contratual, concedido por entidade pública nacional ou da União Europeia?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar quem e respetivos dados pessoais; a empresa; o benefício concedido; a origem do benefício concedido; bem como a entidade que concedeu o benefício)

19. Atenta a função para que foi convidada/o, existe qualquer situação particular de conflito de interesses e/ou impedimento que recomende a avocação, pelo Primeiro-Ministro, de alguma das competências inerentes à função do cargo que irá ocupar, e respetiva delegação em outro membro do Governo?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indique a situação de conflito de interesses e/ou impedimento)

e) Situação patrimonial

20. Rendimentos de origem nacional:

Rendimento do trabalho dependente: Sim__ Não__

Rendimento do trabalho independente: Sim__ Não__

Rendimentos comerciais e industriais: Sim__ Não__

Rendimentos agrícolas: Sim__ Não__

Rendimentos de capitais: Sim__ Não__

Rendimentos prediais: Sim__ Não__

Mais-valias: Sim__ Não__

Pensões: Sim__ Não__

Outros rendimentos? Sim__ Não__

(no caso de resposta afirmativa à última questão, indicar quais)

21. Tem rendimentos de origem estrangeira?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indique a respetiva origem, em especial se esses rendimentos provêm de países, territórios ou regiões com um regime fiscal claramente mais favorável, bem como a entidade pagadora)

22. É titular de património e/ou contas bancárias sediadas no estrangeiro?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indique o país em que o património e a(s) conta(s) se encontra(m) sediado/a(s), em especial se se se encontrar(em) sediadas/os em país, território ou região com um regime fiscal claramente mais favorável; o motivo; bem como a origem dos rendimentos subjacentes à aquisição desse património)

f) Situação fiscal

23. Tem a situação fiscal regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)?

Sim__ Não__

24. A sociedade ou empresa detida, por si, ou conjuntamente com algum membro do seu agregado familiar, ou em que detém capital, ou participação em capital, ou em que, ainda, exerça cargo social, tem a situação fiscal regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)?

Sim__ Não__

25. A sociedade ou empresa detida por algum membro do seu agregado familiar, ou em que estes detenham capital, ou participação em capital, ou em que, ainda, exerçam cargo social, tem a situação fiscal regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)?

Sim__ Não__

26. Tem a situação contributiva regularizada junto da Segurança Social (SS)?

Sim__ Não__

27. A sociedade ou empresa detida, por si, ou conjuntamente com algum membro do seu agregado familiar, ou em que detém capital, ou participação em capital, ou em que, ainda, exerça cargo social, tem a situação contributiva regularizada junto da Segurança Social (SS)?

Sim__ Não__

28. A sociedade ou empresa detida por algum membro do seu agregado familiar, ou em que estes detenham capital, ou participação em capital, ou em que, ainda, exerçam cargo social, tem a situação fiscal regularizada junto da Segurança Social (SS)?

Sim__ Não__

g) Responsabilidade penal

29. Alguma vez foi condenado por qualquer infração penal ou contraordenacional?

Sim__ Não__

30. Alguma vez a pessoa coletiva, cujos corpos sociais integra ou integrou, foi condenada por qualquer infração penal ou contraordenacional?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar a infração, a data da condenação e a pena aplicada)

31. Alguma vez a sociedade e/ou empresa de que é gestor, ou cujo capital é detido por si, ou em que detém participação em capital, conjuntamente com algum membro do seu agregado familiar, foi condenada por qualquer infração penal ou contraordenacional?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar a infração, a data da condenação e a pena aplicada)

32. Tem qualquer tipo de processo judicial, contraordenacional ou disciplinar pendente em que esteja direta ou indiretamente (envolvendo algum dos membros do seu agregado familiar) envolvida/o?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar natureza e fase do processo)

33. Tem conhecimento de que seja objeto de investigação criminal qualquer situação em que, direta ou indiretamente, tenha estado envolvido?

Sim__ Não__

34. Está insolvente?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar a data da insolvência)

35. Alguma empresa na qual deteve capital social e/ou foi administrador nos últimos três anos está insolvente?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, indicar a empresa e a data da insolvência)

36. Tem conhecimento de qualquer outro facto não identificado em cima e que seja suscetível de afetar as condições isenção, imparcialidade e probidade para o exercício do cargo para que está proposto, ainda que ocorrido há mais de três anos?

Sim__ Não__

(no caso de a resposta ser afirmativa, identificar a situação)