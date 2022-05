Teste Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+: Pulsações fortes com estilo

Motor 24 17 Maio, 2022 • 10:53 Partilhar este artigo Facebook

A marca de Affalterbach dispensa grandes apresentações quanto ao desenvolvimento de superdesportivos de excelência. Olhando para o CLS 53 4MATIC+ que recupera muitos dos elementos já apresentados no facelift da gama de base em 2021, alguns apontamentos saltam à vista: desde logo o tamanho e a sobriedade estética que, no caso da versão ensaiada, apenas uma faixa lateral nas portas denuncia.

Por outro lado, emprestando o seu charme atlético a uma versão mais desportiva, prima o bom gosto e os detalhes de maior importância, como as jantes de 19", os para-choques específicos ou o discreto spoiler traseiro sob a tampa da bagageira.

Na medida certa e sem exageros, a que se junta ainda a cor cinzento selenite magno especial, opcional integrado na versão Limited Edition que oferece diversos outros elementos por 11.850€, que lhe dá um carácter quase de espião. Esta edição especial está limitada a 300 unidades e integra muitos outros elementos específicos, como o Pack AMG Dynamic Plus com as pinças de travão pintadas de vermelho ou o programa de condução "Race".

O interior sobressai pela elevadíssima qualidade geral, pontuada com os materiais de primeira linha, como a Alcantara ou o couro artificial que se podem encontrar em diversos elementos, assim como os pespontos contrastantes a vermelho, a mesma cor que se pode encontrar nos cintos de segurança. O condutor tira partido de painel de instrumentos digital configurável, que se alia ao ecrã central tátil de 12.3", que é o centro nevrálgico de operação para o sistema multimédia MBUX, com assistente por voz ("Hey Mercedes") e diferentes funcionalidades conectadas para que se possa tirar melhor partido deste modelo.

Além disso, num detalhe específico da versão AMG, há um ecrã específico "Track Pace" para apresentação de dados de telemetria em tempo real e, também, para contar tempos por volta ou registo de aceleração.

O volante, com ótima pega e base plana, destaca-se pelos comandos integrados AMG, em dois "satélites", sendo o do lado esquerdo configurável no que apresenta, e o do lado direito dedicado a alterar os modos de condução do sistema AMG Dynamic Select sem tirar as mãos do volante.

A habitabilidade é correta, mas atrás a linha do tejadilho bastante baixa acaba por ser pouco convidativa a adultos de elevada estatura.

Rapidez que surpreende

Para uma berlina com mais de cinco metros de comprimento e quase duas toneladas, o CLS 53 4MATIC+ é verdadeiramente uma caixinha de surpresas para o condutor, com uma conjugação de prestações e afinação de chassis capazes de fazer esquecer quer o tamanho, quer o peso. Essa mesma competência acaba por ser desconcertante na forma este AMG consegue cumprir as premissas de uma condução agressiva: a frente mostra precisão e é incisiva em curva e a tração integral variável garante passagens em curva determinadas e eficazes, associando-se a um sistema de travão com discos dianteiros perfurados que garantem potência de travagem.

No esquema técnico deste modelo encontramos um motor 3.0 a gasolina de seis cilindros em linha com 435 CV de potência associado a um motor de arranque/gerador elétrico EQ Boost de 16 kW/22 CV (250 Nm de binário) que ajuda o motor de combustão em determinados momentos e permite também alimentar alguns dos consumíveis do veículo. Adicionalmente, permite atuação magistral do sistema start-stop.

A aceleração dos zero aos 100 km/h cumpre-se em apenas 4,5 segundos, mas são as recuperações, fruto da combinação do motor com turbo elétrico e o motor elétrico, que mais impressionam. No modo de condução mais desportivo para utilização em estrada, o "Sport+", o CLS 53 4MATIC+ exibe atributos atléticos de elevada competência, valendo-se também do acerto da caixa AMG Speedshift 9G-TRONIC para prestações emocionantes. Nesse modo de condução, que atua também no amortecimento, na resposta da caixa de velocidades e do motor, na sonoridade e na direção, o CLS dá margem ao condutor para procurar ritmos superiores com confiança. Talvez seja essa a palavra essencial para definir este modelo desportivo - confiança de reações.

As patilhas para comando da caixa atrás do volante respondem de forma imediata aos comandos do condutor, embora, mesmo com o modo "Manual" ligado, não deixe de interferir ocasionalmente na transição entre mudanças.

Naturalmente, o sistema AMG Dynamic Select dispõe ainda de mais modos de condução, variando entre o "Individual" para acerto personalizado, "Escorregadio", "Comfort", "Sport" e, no topo de opções mais desportivas, o modo "Race" com possibilidade de sub-modo "Drift". Por se tratar de um modo mais extremo, aconselha-se a sua ativação em circuitos ou em percursos com margem para erro, uma vez que as assistências à condução tornam-se inexistentes e o condutor deve incrementar os seus dotes e níveis de atenção.

Para a grande maioria das ocasiões, o modo "Comfort" serve perfeitamente para todas as necessidades, dando capacidade de resposta elevada e refinamento suficiente para viagens com conforto, mesmo sabendo-se que o amortecimento não deixa de ser tendencialmente firme. Quanto ao consumo, a vertente mild hybrid não deve iludir para fazer pensar que o CLS 53 4MATIC+ é um automóvel votado à poupança - o elemento elétrico está aqui presente para ajudar nas prestações e, mais ligeiramente, na eficiência, o que explica o consumo geralmente superior a 10 l/100 km. No nosso ensaio de 100 quilómetros em modo "Comfort" e com ritmo tendencialmente legal, obtivemos uma média de 10,9 l/100 km, o que também não é dramático para os seus 435 CV.

O lote de equipamento é bastante completo, justificando assim o preço base de 137.700€, mas a edição limitada atrás descrita representa um valor já acima dos 150.000€, embora com uma miríade de equipamentos, como os acabamentos interiores em Carbono/Alumínio, as jantes em liga leve de cinco raios duplos 20" AMG escurecidas, Pack AMG Dynamic Plus, Pack Night AMG II, iluminação do piso com projeção do logótipo AMG, volante performance em pele AMG e decalques "Edition". A versão ensaiada tinha um preço de 152.426€.

Leia o veredito e os pontos mais e menos deste ensaio aqui: www.motor24.pt