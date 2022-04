Tiroteio no metro de Nova Iorque faz pelo menos 13 feridos

© EPA/JUSTIN LANE

Um tiroteio no metro no bairro de Brooklyn, em Nova Iorque, fez esta terça-feira pelo menos 13 feridos, indicam os bombeiros, citados pela AFP. Um suspeito estará em fuga.

A polícia está à procura de um homem com uma máscara de gás e um colete de construção laranja, avançam as autoridades, segundo o The New York Times. Até ao momento, não foi feita qualquer detenção.

Num vídeo do jornal New York Post vê-se várias pessoas caídas no chão e com manchas sangue, logo após o tiroteio.

O incidente ocorreu por volta das 8:30 locais (13:30 em Lisboa) na estação de metro da Rua 36, no Sunset Park. "Pelas 8h27, a polícia atendeu uma ligação para o número 911 de uma pessoa baleada no metro" de Brooklyn, disse à AFP um porta-voz da polícia de Nova York.

Segundo a polícia de Nova Iorque, "não foram encontrados explosivos ativos" na estação de metro.

A circulação da linha do metro está interrompida e as autoridades pedem aos residentes que evitem circular pela área.

Os tiroteios acontecem com relativa frequência nos Estados Unidos, onde as armas de fogo estão envolvidas em aproximadamente 40.000 mortes por ano, incluindo suicídios, de acordo com o website do Gun Violence Archive.

O incidente ocorreu apenas um dia depois do Presidente dos EUA, Joe Biden, ter anunciado novas medidas de controlo de armas, aumentando as restrições às chamadas "armas fantasma", as armas difíceis de rastrear que podem ser montadas em casa.

Três quartos de todos os homicídios nos EUA são cometidos com armas, e o número de pistolas, revólveres e outras armas de fogo vendidas continua a aumentar.

Em atualização