Trabalhadores do Mais Sindicato iniciam greve de dois dias

Os trabalhadores do Mais Sindicato, que incluem os funcionários do SAMS, iniciam esta quarta-feira uma greve de dois dias convocada pelo Sitese, que exige melhores salários e um processo negocial justo e adequado.

"Os trabalhadores do Mais Sindicato há já alguns anos que não veem os seus salários revistos", disse à Lusa Ana Rita Pires, do Sitese - Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços, que acrescenta que há "trabalhadores com 30 anos de casa que ganham perto do salário mínimo nacional".

O Síntese acusa o Mais Sindicato de ter uma posição de "enorme desvalorização relativamente às reivindicações dos trabalhadores".

Numa nota de imprensa divulgada sobre a greve, o Sitese regista que os trabalhadores estão "tristes com o desprezo pelas suas preocupações".

O Sitese garantiu que "o Mais Sindicato tem adotado" há muito tempo "práticas de total desrespeito pelos trabalhadores e ORT [organizações representativas dos trabalhadores], apesar de todos os esforços feitos por estas para encontrar soluções consensuais".

O sindicato apontou a "falta de pagamento do trabalho suplementar de muitos trabalhadores", a "prática de atos discriminatórios, designadamente em sede de premiações", a "ausência de aumentos salariais há mais de 10 anos", a "tentativa de obstaculização da atividade sindical", o "incumprimento reiterado de compromissos com os sindicatos" e "ataques inaceitáveis aos direitos de parentalidade".

Por isso, destacaram, e por considerarem que "os trabalhadores merecem mais respeito e esperam, desde janeiro, por aumentos salariais condignos adequados ao agravamento do custo de vida", decidiram emitir um aviso prévio de greve, abrangendo todos os trabalhadores do Mais Sindicato das 00:00 horas do dia 19 de abril às 24:00 horas do dia 20 de abril.

No passado dia 05 de abril, contactado pela Lusa, o Mais Sindicato assinalou que as negociações estavam a decorrer e admitiu que "todas as greves podem ter perturbações".

Na ocasião, o Mais Sindicato contava com 1.359 trabalhadores.

O SAMS, gerido pelo Mais Sindicato, é um subsistema privado de saúde, está espalhado por todo o país e inclui o Hospital SAMS, o Centro Clínico de Lisboa, 17 clínicas pelo país, serviço de ótica, parafarmácia e um lar de idosos, de acordo com informação no seu 'site'.